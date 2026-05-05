İSTANBUL BAKIRKÖY'DE HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 5–9 Mayıs tarihleri arasında Bakırköy’de düzenlenecek etkinlik kapsamında bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu doğrultuda her gün 07.00 ile 19.00 saatleri arasında Yeni Havalimanı Caddesi’nin D-100 yönünde İstanbul Fuar Merkezi ayrımı, sahil yönünde yine İstanbul Fuar Merkezi bağlantısı ile Hanımeli Sokak ve Mimar Basri Mete Sokak kesişiminden Yeni Havalimanı Caddesi’ne çıkan tali yol araç trafiğine kapalı olacak.