        İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: 5-9 Mayıs Bakırköy'de hangi yollar kapatılacak, alternatif yollar duyuruldu mu?

        İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollarla ilgili duyuru Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. 5–9 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Bakırköy'de bazı güzergahlarda geçici trafik kısıtlamaları uygulanacak. Etkinlik süresince alınacak önlemler kapsamında, belirli yollar araç trafiğine kapatılırken sürücüler için alternatif güzergahlar da belirlendi. Peki, Bakırköy'de hangi yollar kapalı olacak, ne zaman yeniden trafiğe açılacak? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 14:43 Güncelleme:
        İstanbul’da bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. 5–9 Mayıs 2026 tarihleri arasında Bakırköy’de gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında bölgede geçici trafik düzenlemeleri uygulanacak. Alınan önlemler doğrultusunda bazı güzergahlar araç geçişine kapatılacak, sürücüler için ise alternatif yollar devreye alınacak. Yetkililer, etkinlik süresince yaşanabilecek yoğunluğa karşı sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor. Peki, Bakırköy’de hangi yollar trafiğe kapalı olacak, alternatif yollar hangileri? İşte tüm ayrıntılar…

        İSTANBUL BAKIRKÖY'DE HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI?

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 5–9 Mayıs tarihleri arasında Bakırköy’de düzenlenecek etkinlik kapsamında bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak ve alternatif güzergahlar belirlendi.

        Bu doğrultuda her gün 07.00 ile 19.00 saatleri arasında Yeni Havalimanı Caddesi’nin D-100 yönünde İstanbul Fuar Merkezi ayrımı, sahil yönünde yine İstanbul Fuar Merkezi bağlantısı ile Hanımeli Sokak ve Mimar Basri Mete Sokak kesişiminden Yeni Havalimanı Caddesi’ne çıkan tali yol araç trafiğine kapalı olacak.

        ALTERNATİF GÜZERGAHLAR HANGİLERİ?

        Kapatılan yollara alternatif olarak Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi kullanılabilecek.

        KAPATILAN YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, belirlenen yollar 5–9 Mayıs tarihleri arasında kapalı kalacak. Bu kapsamda kapatılan yolların 10 Mayıs Pazar günü açılması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
