İstanbul evinde kaldı

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Koronavirüs önlemleri açıklanırken hem Sağlık Bakanlığı'nın hem de uzmanların yaptığı açıklamalarda zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiği konusunda vatandaşlar uyarılıyor. Bu uyarıların sonucu İstanbul'da trafik yoğunluğu haritasında görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik haritasında saat 17.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 22 olarak görüldü. 17.30'da ise bu oran ancak yüzde 29'a çıktı.

TEDBİRLER ETKİLİ OLDU

Bu oran İstanbul'un tatil günlerinde dahi görmeye alışık olmadığı bir seviye. Koronavirüs önlemleri kapsamında ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler pazartesiden itibaren eğitime ara verdi. İçişleri Bakanlığı'nın haftabaşında yayınladığı genelge ile AVM ve lokantalar haricindeki işletmeler geçici süre kapatıldı. Evden çalışma imkanına sahip kamu ve özel sektör çalışanları da dışarı çıkmayınca trafikte bu tablo ortaya çıktı.

— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 19, 2020

60 YAŞ ÜSTÜNE DİKKAT

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ile ilgili istatistikleri belli aralıklarla paylaşıyor. Toplum taşıma kullanımında da düşüş gözlenirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugünkü Twitter paylaşımında risk grubunda olan ileri yaşlardaki vatandaşların toplu taşıma kullanım oranlarının halen yüksek düzeyde olduğuna dikkat çekti.

ERDOĞAN: 3 HAFTA EV

Koronavirüs konusunda alınan tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Açıklanan tedbirlere hep birlikte hassasiyetle riayet edersek evde kalma süresini 3 hafta ile sınırlı tutabiliriz" demişti.