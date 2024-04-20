İstanbul genelinde geceden itibaren etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle kara ulaşımında olumsuzluklar meydana geldi.

SÜRÜCÜLER MANEVRA YAPIYOR

Bu bölgede araçlarıyla seyreden sürücüler, su birikintisini son anda fark edip yolda manevra yapmak zorunda kaldı. Bu sırada arkadan gelen araç sürücüleri ani fren yaparak, olası trafik kazalarının önüne geçti.

ALT GEÇİDİ SU BASTI

Güzelşehir'de, araçların sıklıkla kullandığı alt geçidi su bastı. Bazı sürücüler su birikintisine rağmen buradan geçmeye devam etti.

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ANA ARTERLERDE YOĞUNLUK VAR

İBB Cep Trafik Uygulamasına göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 13.40 itibarıyla yüzde 63 olarak ölçüldü.

YOĞUNLUK YAŞANAN GÜZERGÂHLAR

Avrupa ve Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu, TEM otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün giriş ve çıkış güzergahları, sahil yolları ile ana arterlerin bazı bölümlerinde araçlar güçlükle ilerledi.