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İstanbul'u terk etmişti! Gizem Karaca lüks evinden fotoğraflarını yayınladı!

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'dan ayrılan ve bir köye yerleştiğini duyuran güzel oyuncu Gizem Karaca, lüks evinden çekildiği fotoğraflarını sosyal medyada sevenlerin ile paylaştı. Ünlü güzelin o anlarına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi...

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  • İstanbul'u terk etmişti! Gizem Karaca lüks evinden fotoğraflarını yayınladı!

    Son olarak Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak ile Disney Plus için çekilen "Özür Dilerim" adlı filmde boy gösteren ünlü oyuncu Gizem Karaca, İstanbul'dan uzak lüks evinde çekildiği görüntülerini sosyal medya hesabından sevenleri ile paylaştı.
  • İstanbul'u terk etmişti! Gizem Karaca lüks evinden fotoğraflarını yayınladı!

    2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturan Gizem Karaca, İstanbul'dan ayrılarak köy hayatı yaşamaya başlamıştı. Ünlü ismin son gönderilerine sevenlerinden binlerce beğeni geldi.
  • İstanbul'u terk etmişti! Gizem Karaca lüks evinden fotoğraflarını yayınladı!

    Instagram hesabında 3.1 milyon takipçisi olan Gizem Karaca son gönderisini "Meditasyon" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
  • İstanbul'u terk etmişti! Gizem Karaca lüks evinden fotoğraflarını yayınladı!

    Gizem Karaca'nın gönderisinin altına sevenlerinden: "İzlediğim en güzel video", "Huzur doldum", "Keyfiniz bol olsun" gibi yorumlar geldi.
  • İstanbul'u terk etmişti! Gizem Karaca lüks evinden fotoğraflarını yayınladı!

    İşte Gizem Karaca'nın paylaşımları...
  • İstanbul'u terk etmişti! Gizem Karaca lüks evinden fotoğraflarını yayınladı!
  • İstanbul'u terk etmişti! Gizem Karaca lüks evinden fotoğraflarını yayınladı!
  • İstanbul'u terk etmişti! Gizem Karaca lüks evinden fotoğraflarını yayınladı!
  • İstanbul'u terk etmişti! Gizem Karaca lüks evinden fotoğraflarını yayınladı!
  • İstanbul'u terk etmişti! Gizem Karaca lüks evinden fotoğraflarını yayınladı!
  • İstanbul'u terk etmişti! Gizem Karaca lüks evinden fotoğraflarını yayınladı!
  • İstanbul'u terk etmişti! Gizem Karaca lüks evinden fotoğraflarını yayınladı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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