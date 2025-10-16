İstanbul - Uludağ kaç kilometre? İstanbul - Uludağ arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Bu güzergah, sadece bir otoban sürüşünden ibaret değildir; yolculuğun son etabında, Bursa şehrinin içinden geçilerek başlayan ve çam ormanları arasında kıvrılarak zirveye tırmanan unutulmaz bir dağ yolu deneyimi sunar. Alternatif olarak, bulutların üzerinden süzülen bir teleferik yolculuğu da bu maceranın bir parçası olabilir. İki nokta arasındaki bu çok aşamalı yolculuğun tüm ulaşım detaylarını, sürelerini ve her iki destinasyonun zıt karakterlerini bu yazımızda sizler için hazırladık.

İSTANBUL - ULUDAĞ ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

İstanbul'dan Uludağ'a olan mesafe, aslında iki ana etaptan oluşan bir yolculuğun toplamını ifade eder: İstanbul'dan Bursa şehir merkezine olan ana yolculuk ve Bursa'dan Uludağ zirvesine (Oteller Bölgesi) olan tırmanış.

Birinci Etap (İstanbul - Bursa): İstanbul'un merkezinden Bursa şehir merkezine olan mesafe, en hızlı ve en modern güzergah olan Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu (O-5) üzerinden yaklaşık 155 ila 170 kilometre arasındadır. Bu mesafe, İstanbul'daki başlangıç noktanıza göre değişiklik gösterebilir.

İkinci Etap (Bursa - Uludağ Zirvesi): Bursa şehir merkezinden, kayak merkezinin bulunduğu Uludağ Oteller Bölgesi'ne olan dağ yolu ise yaklaşık 35 ila 40 kilometre daha sürer.

Dolayısıyla, İstanbul'dan yola çıkıp doğrudan Uludağ zirvesine ulaşan bir yolculuğun toplam karayolu mesafesi, bu iki etabın toplamı olarak yaklaşık 190 ila 210 kilometre civarındadır.

İSTANBUL - ULUDAĞ ARASI YOLCULUK SÜRELERİ: HANGİ ULAŞIM YÖNTEMİ NE KADAR SÜRER?

İstanbul ile Uludağ arasındaki toplam yolculuk süresi, seçilen ulaşım yöntemine, trafik durumuna ve özellikle kış aylarında dağ yolunun koşullarına bağlı olarak büyük ölçüde değişir.

Özel Araç: İdeal trafik ve hava koşullarında, yolculuk toplamda 3 saat 30 dakika ile 4 saat arasında tamamlanabilir. Bu sürenin yaklaşık 1.5-2 saati İstanbul-Bursa arasındaki otoyol etabında, geri kalan 1.5-2 saati ise Bursa merkezden zirveye olan tırmanış etabında geçer. Kışın karlı havalarda veya hafta sonu yoğunluğunda bu süre 5-6 saati rahatlıkla bulabilir.

Otobüs ve Aktarma: İstanbul'dan Bursa Otogarı'na otobüsle yolculuk yaklaşık 2.5-3 saat sürer. Bursa Otogarı'ndan Uludağ'a çıkan minibüslere (dolmuş) binmek gerekir ki bu da yaklaşık 2 saat sürer. Aktarma ve bekleme süreleri de dahil edildiğinde, toplu taşıma ile toplam yolculuk 5-6 saati aşabilmektedir.

Deniz Otobüsü/Feribot ve Aktarma: İstanbul'dan Bursa'ya (Mudanya iskelesine) deniz otobüsü veya feribotla geçmek de bir alternatiftir. Deniz yolculuğu yaklaşık 1.5-2 saat sürer. Mudanya'dan sonra yine otobüs veya özel araçla Bursa merkeze ve oradan da Uludağ'a geçmek gerekir. Bu da benzer şekilde toplamda 5-6 saatlik bir yolculuk anlamına gelir. İSTANBUL'DAN ULUDAĞ'IN ZİRVESİNE ADIM ADIM Özel araçla İstanbul'dan Uludağ'a gitmek, iki farklı sürüş deneyimini bir arada sunar. Birinci Etap: İstanbul'dan Bursa'ya Otoyol Sürüşü Yolculuğun bu ilk ve en uzun kısmı oldukça konforludur. İstanbul-İzmir Otoyolu (O-5) ve Osmangazi Köprüsü kullanılarak, trafik olmadığı takdirde Bursa'ya hızla ulaşılır. Bu modern otoyol, eski feribot ve şehir içi yollarına kıyasla yolculuğu saatlerce kısaltmıştır. İkinci Etap: Bursa'dan Zirveye Tırmanış Asıl macera Bursa şehir merkezinden sonra başlar. Uludağ Milli Parkı'na giden dağ yolu, özellikle kış aylarında özel dikkat gerektirir. Bu yol virajlı ve sürekli bir tırmanış içerir. Kışın, belirli bir noktadan sonra kış lastiği zorunludur ve yoğun kar yağışında zincir takma zorunluluğu getirilebilir. Yol üzerinde zincir kiralayan veya satan çok sayıda nokta bulunur. Bu etap, yavaş ve dikkatli bir sürüş gerektirse de, çam ormanlarının arasından geçerken sunduğu manzaralarla son derece keyiflidir. TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM VE TELEFERİK KEYFİ Toplu taşıma ile Uludağ'a ulaşmak isteyenler için de çeşitli seçenekler mevcuttur. İstanbul'dan Bursa Otogarı'na sık aralıklarla otobüs seferleri bulunur. Bursa Otogarı'na vardıktan sonra zirveye ulaşmak için iki ana yöntem vardır: