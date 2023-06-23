Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Çevre İstanbul'un ardından 3 ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı! - Son dakika haberi
ABONE OL

İstanbul'un ardından 3 ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı!

Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamanın ardından 3 ilden daha duyuru geldi. Bursa, Çanakkale ve Kütahya'da da yangın riskinin önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişler yasaklandı

İstanbul'un ardından 3 ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı! - Son dakika haberi
AA

Bursa, Çanakkale ve Kütahya'da yangın riskinin önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bursa İli Orman Yangınlarını Söndürme ve Mücadele Komisyonunun son toplantısında yaz dönemine ilişkin kararlar alındığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Haziran-30 Eylül tarihlerinde Bursa ili ve ilçelerinde ormanlara giriş ve çıkışlar (işi ve ikameti gereği girip çıkanlar dışında) ile ormanlık alanlarda mangal, semaver vb. araçlarla ateşli piknik yapmak, orman içinde ATV, UTV, motosiklet kullanmak, motorlu vasıtalarla sportif faaliyetler yapmak, çadırlı kamp yapmak, dilek feneri, meşale, havai fişek kullanmak, bahçe temizliği için ateş yakmak, anız yakmak ve her türlü kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır.

Bununla birlikte resmi tescilli orman parkı, piknik/mesire alanlarında 30 Haziran-30 Eylül tarihlerinde akşam saat 20.00'den ertesi sabah saat 08.00'e kadar mangal, semaver vb. amaçla kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında suç niteliğine göre 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre adli ve/veya idari işlem yapılmasına karar verilmiştir."

Kontrollü ateş yakmanın kısıtlandığı söz konusu tescilli orman parkı, piknik ve mesire alanlarıyla ilgili bilgilere Valiliğin "bursa.gov.tr" web adresi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

ÇANAKKALE

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, son günlerde ülke genelinde orman yangınlarının yaşanması ve bu konuda oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar beklendiğinden, Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Konuyla ilgili mevzuatın hatırlatıldığı açıklamada, "Çanakkale ilindeki ormanlık alanlara, orman içinde faaliyet gösteren işletme sahipleri ve bunların ziyaretçileri, ormancılık faaliyetlerinde ve orman içindeki ziraat alanlarında çalışanlar ile diğer görevliler haricinde 26 Haziran-15 Eylül tarihleri süresince girişler yasaklanmıştır." ifadesi kullandı.

KÜTAHYA

Kütahya'da, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun kararlarına göre, 15 Haziran-31 Ekim tarihlerinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Ayrıca, yangınlara etkin ve hızlı müdahale amacıyla orman yangın ilk müdahale ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğünce hazırlanan alanlarda konuşlandırılacak.

Bu süreçte, ormanlık alanlarda ve yangın riskinin en fazla olduğu günlerde orman muhafaza memurları ve jandarma birliklerinden yararlanılarak devriye sistemi oluşturulacak.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Kaş'ta orman yangını çıktı!
GÜNDEM Kaş'ta orman yangını çıktı!
İstanbul'da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
GÜNDEM İstanbul'da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
LGS birincisi kim oldu, ismi açıklandı mı? MEB 2023 LGS sınavında kaç kişi full çekti, birinci hangi ilden çıktı ve kim oldu?
GÜNDEM LGS birincisi kim oldu?
Çankırı'da emniyet şeridinde facia: 3 ölü, 4 yaralı
GÜNDEM Emniyet şeridinde facia: 3 ölü, 4 yaralı
Son dakika: Giresun'daki sel felaketinde 1 kişi kayıp!
GÜNDEM Giresun'daki sel felaketinde 1 kişi kayıp!
Son dakika: AK Parti yerel seçim için yol haritasını hazırladı! Eylülde büyük kongre yapılacak
GÜNDEM AK Parti yerel seçim için yol haritasını hazırladı!
Kurşun yağdırdığı arkadaşlarından biri öldü
GÜNDEM Kurşun yağdırdığı arkadaşlarından biri öldü
Mersin'de ziyarete gittiği evin balkonundan düşen makam şoförü öldü - Haberler
GÜNDEM Ziyarete gittiği evin balkonundan düşen makam şoförü ...
LGS SONUÇLARI SORGULAMA MEB ekranı: LGS sonuçları açıklandı! 2023 LGS sınav sonucu meb.gov.tr ile nasıl öğrenilir?
GÜNDEM LGS sonuçları açıklandı!
LGS tercih tarihleri takvimi açıklandı! 2023 LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? MEB LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
GÜNDEM LGS tercih tarihleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.