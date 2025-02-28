İstanbul'un camileri "Ramazan"a hazır

Kadim şehrin camilerinde Ramazan ayında ibadetlerin huzur içinde yapılabilmesi için geniş kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları yürütüldü. Bunların yanı sıra Ramazan ayına özel ibadetler ve ecdat yadigarı asırlık geleneklerle de camiler "on bir ayın sultanı"nın manevi atmosferine hazır hale getirildi.

İstanbul'da, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Ataşehir Mimar Sinan, Eyüp Sultan, Süleymaniye, Eminönü Yeni ve Üsküdar Valide-i Cedid camileri, 450 yıllık Osmanlı geleneği olan ve camileri ışıl ışıl süsleyen mahyalarla aydınlatıldı.

ENDERUN USULÜ VE HATİMLE TERAVİH NAMAZI

İstanbul Müftülüğü, enderun usulü ve hatimle teravih namazı kılınacak, itikafa girilecek, Sakal-ı Şerif'in ziyaret edileceği, tefsirli mukabele yapılacak ve 7 gün 24 saat açık tutulacak camilerin isimlerini yayımladı.

REKLAM

Buna göre, ramazan boyunca 135 camide hatimle teravih namazı kılınacak, Sultanahmet Camii'nde ise bu yıl ilk kez bu namaz eda edilecek. Her gün Kur'an-ı Kerim'den bir cüzün okunarak kılındığı namazla ramazan sonunda hatim tamamlanmış olacak.

Osmanlı sarayında alimlerin ve musikişinasların yetiştirildiği Enderun Mektebi'nde ortaya çıkan, uzun teravih namazlarını ilahi, salavat ve tekbirlerle güzelleştiren enderun usulü teravih bu yıl kentteki 77 camide belirlenen günlerde kılınacak.

Yakın yıllara kadar kentin sayılı birkaç camisinde yaşatılan enderun usulü teravih geleneği, Ayasofya-i Kebir Camii'nde ise ramazan boyunca hayat bulacak.

İlk örneği 1831 yılının ramazan ayında, saray baş imamı Zeynel Abidin Efendi'nin kıldırdığı enderun usulü teravihte en çok "hicaz", "segah", "isfahan", "uşşak" ve "acemaşiran" makamlarıyla kılınan namaz, ramazana farklı bir güzellik katacak.

TÜM CAMİLERDE MUKABELE PROGRAMI

Kentteki 323 cami, ramazanın belirli günlerinde Sakal-ı Şerif'e ev sahipliği yapacak. Vatandaşlar, bu camileri ziyaret ederek, Sakal-ı Şerif'i görme fırsatı bulabilecek.

Hazreti Muhammed'in sünnetini yerine getirmek isteyenler de 213 camide ramazanın son 10 günü itikafa girebilecek. Yine kentteki 126 cami, ramazan boyunca 7 gün 24 saat ibadete açık tutulacak.

Ayrıca, şehirde bulunan toplam 3 bin 607 camide de mukabele programı düzenlenecek. Bu camilerin 86'sında ise mukabele, seçkin hafızlar tarafından okunacak, vaizler cüzün özet tefsirini yapacak.

İstanbullular, tüm bu programlarla ilgili detaylı bilgiye Müftülüğün internet sitesinden ulaşabilecek.