Günümüzde sosyal medya, özellikle de Instagram kullanmayan neredeyse yok gibi! Bazıları paylaşımlara göz gezdirmek için, birçok kullanıcı da fotoğraf paylaşmak için günün belli saatlerinde Instagram'a bakıyor. Eğer siz ikinci grupta yer alıyorsanız bu haberimiz size! Bu nadide şehrin en güzel yerlerini keşfetmek istiyorsanız İstanbul'un en iyi Instagram'lık yerlerini sizler için derledik...
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KUZGUNCUK
Boğaz'ın hemen kıyısında, koca çınarların ve mis kokulu rengarenk çiçeklerin arasında huzur bulacağınız Kuzguncuk, rengarenk evleri ve arnavut kaldırımlı sokaklarıyla tam bir Instagram cenneti! Yeşille mavinin kucaklaştığı en güzel noktalardan olan bu şirin semtten ayrılmak istemeyeceksiniz.
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ATATÜRK ARBORETUMU
Atatürk Arboretumu, son yılların popüler adreslerinden biri haline geldi. Özellikle şehir yaşantısından bunalan ancak kısıtlı zamanı olanlar Atatürk Arboretumu'na giderek derin bir nefes alıyor. Sonbaharda kırmızı, yeşil ve sarı renklere bürünen Atatürk Arboretumu, Instagram fotoğrafçılarının vazgeçilmezi.
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ŞİLE
Şile de Ağva gibi huzurlu ve sakin bir kasaba. Şile Feneri, Ağlayan Kayalar ve kilometrelerce uzunluktaki sahilde onlarca güzel fotoğraf çekebilirsiniz.
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BELGRAD ORMANI
İstanbul'un en önemli yeşil alanlarından biri olan Belgrad Ormanı, şehrin köşesinde gizli kalmış cennet bir köşe adeta. Mesire alanları, su kemerleri, doğal yaşamı ve huzurlu ortamı ile Belgrad Ormanı, İstanbulluların nefes almak için kaçtıkları yerlerden.
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GALATA KULESİ
İstanbul denildiğinde akla ilk gelen yapılardan birisi olan Galata Kulesi, dünyanın en eski kuleleri arasında sayılıyor. İlk olarak Bizans İmparatoru Anastasius Oilosuz tarafından inşa edilen kule, çıkan yangında kullanılamaz hale gelmiş. Daha sonra 1348 yılında Cenevizliler tarafından Christea Turris (İsa Kulesi) adıyla yığma taştan yaptırılmış. O günden bu yana çeşitli amaçlar için kullanılan Galata Kulesi, amatör ve profesyonel fotoğrafçılarının yolunun mutlaka düştüğü bir yapı.
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AYASOFYA MÜZESİ
İstanbul'da yaptırılan en büyük Bizans kilisesi olan Ayasofya, 3 defa inşa edilmiş. Hayranlık uyandıran yapı, ilk inşa edildiğinde Megale Ekklesia (Büyük Kilise ) adını almış, 5. yüzyıldan itibaren ise Hagia Sophia (Kutsal Hikmet) olarak adlandırılmış. Mozaikleri ve kubbesiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Ayasofya Müzesi'nde unutulmaz kareler yakalayabilirsiniz.
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SALT GALATA
Karaköy'deki Bankalar Caddesi'nde bulunan Salt Galata'nın mimarisi sizi kendine hayran bırakacak. Fransız asıllı mimar Alexandre Vallaury'nin Bank-ı Osman-i Şahane, yani Osmanlı Bankası için tasarladığı bina 1892 yılında hizmete açıldı. Osmanlı döneminden sonra kullanım dışı kalan bina, daha sonra restore edilerek bugünkü halini aldı. O günden bu yana da sanatseverlerin ve fotoğrafçıların gözdesi oldu.
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KARAKÖY'ÜN GRAFİTİLİ SOKAKLARI
Son yıllarda gençler tarafından rağbet edilen Karaköy, hem mekanları hem de sokakları ile bolca malzeme veriyor. Karaköy'ün dar ve renkli sokaklarda dolaşırken grafiti ve duvar resimlerinin önünde fotoğraf çekmeyi ihmal etmeyin.
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DOLMABAHÇE SARAYI SAAT KULESİ
Dolmabahçe Sarayı'nın her köşesi fotoğraf çekmeye çok müsait. Özellikle de Saat Kulesi... Uygun kadraj ve açıyı yakaladıktan sonra geriye sadece telefonunuz ile bu anı ölümsüzleştirmek kalacak.
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BEBEK
Dünyanın en güzel manzaralarından birini Bebek'ten izleyebilirsiniz. Boğaz manzarası, köprü ve minik tekneleri görebileceğiniz bu semtte kahvenizle birlikte Bebek Koyu'nu fotoğraflayabilirsiniz. Her fotoğrafınızın güzel çıkacağını garanti edebiliriz.
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TOPKAPI SARAYI
Tarihe ilgisi olan herkes ömründe bir kez olsun Topkapı Sarayı'na gitmiştir. Eğer gitmediyseniz ya da gideli çok uzun süre olmuşsa, havalar çok da soğumadan bir kez daha buraya gitmenizi ve kartpostallık kareler çekmenizi öneririz.
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SULTANAHMET CAMİİ
17. yüzyılın önemli eserinden biri olan Sultanahmet Camii, Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa'nın ellerinde yükselmiş. Sultanahmet'te çekeceğiniz fotoğraflar Instagram'da oldukça beğenilecek.
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SÜLEYMANİYE
Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Süleymaniye Cami'si ve semti, İstanbul'da görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Tepede yer alması nedeniyle doyumsuz manzaralar sunan semtte kahvenizi yudumlarken mükemmel kareler yakalayabilirsiniz.
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YEREBATAN SARNICI
Bizans döneminden günümüze ulaşan en eski ve görkemli yapılar arasında sayılan Yerebatan Sarnıcı, Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından 532 yılında inşa ettirildi. Sıradışı mimariye sahip bir yer olan Yerebatan Sarnıcı, aydınlatmaları ile mistik bir havaya sahip. Ancak burada fotoğraf çekecekseniz yetersiz ışıktan dolayı telefon kameranız iyi görüntü veremeyebilir.
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BALAT
Daracık sokakları ve eski evleriyle fotoğrafçılığa yeni başlayanların uğrak adresi Balat. Buraya bir gittiniz mi zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.
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ÇENGELKÖY
Anadolu Yakası'nın güzide semtlerinden olan Çengelköy, şirin sokakları, deniz manzarası, yol kenarındaki takıcılarıyla hafta sonunda huzur bulmak isteyenlerin adresi. İstanbul'un en göz alıcı, en güzel yalılarının yan yan dizildiği Çengelköy'de telefon ya da fotoğraf makinesi elinizden düşmeyecek.
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ÇİÇEK PASAJI
İstiklal Caddesi'nde bulunan Çiçek Pasajı Instagram'lık fotoğrafların başında geliyor.
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ORTAKÖY
İşte İstanbul'un en güzel manzaralarından biri! Arkada köprü manzarası, önde Ortaköy Büyük Mecidiye Cami, etrafta uçuşan kuşlar... Burada harika fotoğraflar çekmemek elde değil.
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BÜYÜKADA
Marmara Denizi'nde bulunan ve İstanbul'a bağlı Prens Adaları'nın en büyüğü olan Büyükada, kendine özgü evleri, müthiş manzarası, Saat Kulesi, yan yana dizilmiş restoran ve dükkanları ile oldukça Instagram'lık bir yer!
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ÇIRAĞAN SARAYI
Çırağan Sarayı sadece İstanbulluların değil İstanbul'u ziyaret eden turistlerin de en çok fotoğraf çektirdiği saraylardan biri.
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AĞVA
Doğal yaşama ve huzura ihtiyacınız varsa Ağva sizin için biçilmiş kaftan. Göl ve orman ağırlıklı fotoğraflar ruhunuza olduğu kadar Instagram'ınıza da iyi gelecek.
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