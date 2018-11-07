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TOPKAPI SARAYI

Tarihe ilgisi olan herkes ömründe bir kez olsun Topkapı Sarayı'na gitmiştir. Eğer gitmediyseniz ya da gideli çok uzun süre olmuşsa, havalar çok da soğumadan bir kez daha buraya gitmenizi ve kartpostallık kareler çekmenizi öneririz.