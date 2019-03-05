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Vakıflar Genel Müdürlüğü Basın Müşavirliği'nden edinilen bilgilere göre Kanadalı bir turizm şirketinin araştırmaları sonucu İstanbul'un en iyi turistik yerleri sıralandı. İHA'nın haberine göre bunların birçoğu vakıf eseri olarak ayakta duruyor ve hala birçok yerli ve yabancı turisti buralara çekiyor. Bunların arasında vakıf eseri olarak ayakta duran ve birçok yerli ve yabancı turisti çeken Mısır Çarşısı, Halı Müzesi, Kapalı Çarşı, Küçük Ayasofya Camii, Sultan Ahmet Camii, Süleymaniye Cami, Fatih Camii yer alıyor. İstanbul'daki başlıca vakıf eserleri ise şöyle: