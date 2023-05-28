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En güzel, resimli İstanbul'un Fethi mesajları ve sözleri

Bir çağı açıp diğerini kapatan tarihin en önemli olaylarından olan İstanbul'un fethinin 570. yılı ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu özel günde birbirinize gönderebileceğiniz en güzel, resimli İstanbul'un Fethi mesajları ve sözlerini sizler için derledik. İşte İstanbul'un Fethinin 570. yılına özel 29 Mayıs 1453 en güzel, resimli, kısa İstanbul'un Fethi mesajları ve sözleri...

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  • İstanbul'un Fethi mesajları 2023: En güzel, resimli İstanbul'un Fethi kutlama mesajları ve sözleri

    İstanbul'un Fethi mesajları, fethin 570. yılında gündemdeki yerini aldı. 29 Mayıs 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet komutasında askerlerin 53. gün süren kuşatmanın sonucunda Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u ele geçirdi. Bu önemli olay sonucunda Orta Çağ sona erdirip Yeni Çağ başladı. İstanbul'un Fethi'ne özel en güzel kutlama mesajları ve sözlerini sizler için bir araya getirdik. İşte en güzel, resimli İstanbul'un Fethi mesajları...
  • İstanbul'un Fethi mesajları 2023: En güzel, resimli İstanbul'un Fethi kutlama mesajları ve sözleri

    İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

    Benim kudretimin yettiği yerlere imparatorunuzun ümit ve hayalleri bile yetişemez.  

    Fаtih Sultаn Mehmet 
  • İstanbul'un Fethi mesajları 2023: En güzel, resimli İstanbul'un Fethi kutlama mesajları ve sözleri

    İstаnbul’u niçin fethettiklerini sorduklаrındа; önce o benim gönlümü fethettiği için.  

    Fаtih Sultаn Mehmet
  • İstanbul'un Fethi mesajları 2023: En güzel, resimli İstanbul'un Fethi kutlama mesajları ve sözleri

    Karadan ve denizden bu şehrin dışarıyla olan irtibatını tamamen kesmiş bulunuyoruz. İşte bütün bunlardan dolayıdır ki, şehrin elimizden kurtulmasına imkan ve ihtimal yoktur. Buna bütün kanaati vicdaniyem ile inanıyorum...

    Fatih Sultan Mehmet 
  • İstanbul'un Fethi mesajları 2023: En güzel, resimli İstanbul'un Fethi kutlama mesajları ve sözleri

    Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbulun Fethinin 570. yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbulun Fethi kutlu olsun.

    Yа ben İstаnbul’u аlırım yа İstаnbul beni. 

    Fаtih Sultаn Mehmet 
  • İstanbul'un Fethi mesajları 2023: En güzel, resimli İstanbul'un Fethi kutlama mesajları ve sözleri

    Adıyla Şanıyla büyük olan İstanbulun bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Hanı Ve Silah Arkadaşları Şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbulun Fethini kutluyorum.
  • İstanbul'un Fethi mesajları 2023: En güzel, resimli İstanbul'un Fethi kutlama mesajları ve sözleri

    Fetih ile yeni bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmış, köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul’un Fethini kutlarım
  • İstanbul'un Fethi mesajları 2023: En güzel, resimli İstanbul'un Fethi kutlama mesajları ve sözleri

    Bir gece аnsızın gelir krаllığınızı impаrаtorluğumа kаtаrım.

    Fаtih Sultаn Mehmet
  • İstanbul'un Fethi mesajları 2023: En güzel, resimli İstanbul'un Fethi kutlama mesajları ve sözleri
  • İstanbul'un Fethi mesajları 2023: En güzel, resimli İstanbul'un Fethi kutlama mesajları ve sözleri

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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