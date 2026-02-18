Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'un tarihi Galata Kulesi'nde Ramazan atmosferi yansıtıldı | Son dakika haberleri

        İstanbul'un tarihi Galata Kulesi'nde Ramazan atmosferi yansıtıldı

        İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtacak özel uygulamalarla yeni bir görünüme kavuştu. 18 Şubat akşamından itibaren başlayan uygulamalarla iftar saatleri hem işitsel hem görsel olarak şehrin birçok noktasından hissedilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 21:29 Güncelleme: 18.02.2026 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galata Kulesi'nde Ramazan ışığı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galata Kulesi’nin dış aydınlatması 18 Şubat akşamından itibaren yeşil olarak uygulanmaya başlandı. Ezan sesiyle birlikte iftar vaktinin işitsel olarak duyurulmasının yanı sıra, İstanbul’un birçok noktasından görülebilen tarihi kulenin yeşile bürünmesiyle görsel olarak da iftar saatine dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı uygulamanın aynı zamanda işitme engelli bireylerin de Ramazan ayının manevi atmosferinden yararlanabilmesine katkı sağlamasını hedefliyor.

        GALATA KULESİ'NE ÖZEL GÖRSEL YANSITMA

        Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce özel olarak hazırlanan görsel içerik ise Galata Kulesi’nin duvarlarına yansıtılmaya başladı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgede gerçekleştirilecek bu uygulama ile şehirde Ramazan ayının manevi atmosferinin daha güçlü şekilde hissedilmesi planlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Baba ve oğlunun ölümüne ilişkin davada anneye 'azmettirici' iddiası

        Muğla'da baba ve 12 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdüğü, eski eş Nesrin Acar'ı ise ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan Göksal Uslu'nun ilk duruşması görüldü. Ailenin büyük oğlunun avukatı, Acar'ın da cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla sanık olarak yargılanmasını talep ederken, mahkeme H...
        #Galata Kulesi
        #Galata Kulesi Ramazan
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        18 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        18 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Baba ve oğlunun ölümüne ilişkin davada anneye 'azmettirici' iddiası
        Baba ve oğlunun ölümüne ilişkin davada anneye 'azmettirici' iddiası
        Beşiktaş'ta rota Avrupa Ligi!
        Beşiktaş'ta rota Avrupa Ligi!
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"