Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Valiliği'nde 101. yıl kabul töreni | Son dakika haberleri

        İstanbul Valiliği'nde Cumhuriyetin 101. yılı kabul töreni

        İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhuriyet'in 101. yıldönümü dolayısıyla tebrikleri kabul etti. Kabul töreni İstanbul Valiliği'nin Fatih'teki binasında gerçekleştirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:06 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhuriyet'in 101. yıldönümü dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

        2

        İstanbul Valiliği'nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreni, Fatih’te bulunan valilik binasında gerçekleştirildi. Vali Davut Gül tebrikleri fuaye alanında kabul etti. Kabul törenine katılanlar arasında 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş yer aldı.

        3
        4

        İstanbul Valiliği'ndeki törene kamu kurumu yöneticileri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileriyle davetliler de katıldı.

        5
        6
        #yerel haberler
        #istanbul valilği
        #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Kulübeden sadece 3 takviye!
        Kulübeden sadece 3 takviye!
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        AfD'li siyasetçiden Cumhuriyet Bayramı kutlaması
        AfD'li siyasetçiden Cumhuriyet Bayramı kutlaması
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Açık ara önde
        Açık ara önde
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"