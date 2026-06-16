İstanbul Valiliği Silivri’de başkan vekili seçimi için tarihini açıkladı
İstanbul Valiliği, Silivri Belediyesi'nde belediye başkan vekili seçiminin 20 Haziran Cumartesi günü yapılacağını duyurdu
Giriş: 16 Haziran 2026 - 22:37 Güncelleme:
İstanbul Valiliği, Silivri Belediyesi’nde belediye başkan vekili seçimine ilişkin açıklama yaptı.
İstanbul Valiliği, Silivri Belediyesi’nde belediye başkan vekili seçimine ilişkin açıklama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, Silivri Belediyesi’nde belediye başkan vekili seçiminin 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirileceği bildirildi.
Seçimin, belediye meclisi tarafından yapılacağı öğrenildi. Belediye başkan vekilinin belirlenmesiyle birlikte Silivri Belediyesi’nde yönetim sürecinin bu kapsamda devam etmesi bekleniyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ