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        Haberler Gündem İstanbul Valiliği Silivri’de başkan vekili seçimi için tarihini açıkladı

        İstanbul Valiliği Silivri’de başkan vekili seçimi için tarihini açıkladı

        İstanbul Valiliği, Silivri Belediyesi'nde belediye başkan vekili seçiminin 20 Haziran Cumartesi günü yapılacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 22:37 Güncelleme:
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        Silivri'de seçim tarihi belirlendi

        İstanbul Valiliği, Silivri Belediyesi’nde belediye başkan vekili seçimine ilişkin açıklama yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Silivri Belediyesi’nde belediye başkan vekili seçiminin 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirileceği bildirildi.

        Seçimin, belediye meclisi tarafından yapılacağı öğrenildi. Belediye başkan vekilinin belirlenmesiyle birlikte Silivri Belediyesi’nde yönetim sürecinin bu kapsamda devam etmesi bekleniyor.

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        #silivri seçim
        #haberler
        #istanbul valiliği
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