        Haberler Gündem İstanbul Valiliği’nden Esraa Mohammad açıklaması

        İstanbul Valiliği’nden Esraa Mohammad Awad Aljamal’ın kötü muameleye uğradığı iddiasına ilişkin açıklama

        ABD Konsolosluğu önündeki eylem nedeniyle tutuklanan Ürdün vatandaşı Esraa Mohammad Awad Aljamal ile ailesinin insan haklarına aykırı muameleye maruz bırakıldığı iddialarına ilişkin İstanbul Valiliği'nden "Bu paylaşım ve haberler, manipülasyon amacı taşımakta olup gerçeği yansıtmamaktadır" açıklaması yapıldı.

        Giriş: 23 Nisan 2026 - 16:43 Güncelleme:
        İstanbul’daki ABD Konsolosluğu önünde Gazze’deki katliama karşı eylem kapsamında tutuklanan Ürdün vatandaşı Esraa Mohammad Awad Aljamal ile ailesinin insan haklarına aykırı muameleye maruz bırakıldığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, bu haberlerin manipülasyon amacı taşıdığı ve gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        “Toplumumuzun tamamının Filistin-Gazze konusundaki net duruşu ve tavrı, tüm dünya tarafından bilinmektedir. Bu duruş ve tavır, kamu kurumlarının da meseleye bakış açısını ve davranış şeklini belirlemektedir. Ancak terör devleti İsrail’in Filistin-Gazze konusunda alçakça uyguladığı soykırım ve katliamlara gösterilecek tepkilerin, ülkemizi uluslararası mecrada güç duruma düşürmemesi de hayati önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki; ülkemizde bulunan tüm yabancı misyon temsilciliklerinin güvenliği, devletimizin sorumluluğu-güvencesi altındadır. Bahse konu olan Ürdün vatandaşı Esraa Mohammad Awad Aljamal, 16 Eylül 2025 tarihinde ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’na yönelik düzenlenen molotoflu saldırı olayı şüphelisi olarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18 Eylül 2025 tarihinde yakalanmış ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.”

        "ADLİ SÜREÇ TAKİP EDİRMEKTEDİR"

        Aljamal hakkındaki hukuki sürecin kronolojik olarak anlatıldığı açıklamada, “Yapılan kontrollerin ardından mahkeme tarafından yurtdışı çıkış yasağı bulunduğu belirlenen Esraa Mohammad Awad Aljamal, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bilgi verilerek Ümraniye Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliğince serbest bırakılmış olup şahıs hakkında adli süreç takip edilmektedir” denildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
