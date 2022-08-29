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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 30 Ağustos çağrısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbulluları yarın Vatan Caddesi'nde düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine davet etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 30 Ağustos çağrısı
Vali Yerlikaya'dan 30 Ağustos çağrısı
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HABERTURK.COM

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri için vatandaşları Vatan Caddesi'ne davet etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri yarın İstanbul'da VAtan Caddesi'nde yapılacak.

Saat 10.30'da başlayacak etkinlikler için İstanbul Valisi Yerlikaya vatandaşlara çağrıda bulundu.

Vali Yerlikaya, "Azın çoğa, imanın imkânlara karşı yazdığı büyük bir destan... 30 Ağustos Zaferi. Gelin; bu unutulmaz zaferin 100. yılını hep birlikte coşkuyla kutlayalım" dedi.

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