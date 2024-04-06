Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.618,83 %5,37
        DOLAR 32,0466 %0,41
        EURO 34,7472 %0,25
        ALTIN 2.398,41 %2,09
        FAİZ 45,25 %-0,53
        GÜMÜŞ GRAM 28,33 %2,62
        BITCOIN 67.738,00 %0,12
        GBP/TRY 40,5496 %0,32
        EUR/USD 1,0837 %0,00
        BRENT 91,17 %0,57
        ÇEYREK ALTIN 3.921,41 %2,09
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul ve Konya'ya yeni raylı sistem projeleri - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul ve Konya'ya yeni raylı sistem projeleri

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Altunizade-Çamlıca Camii Bosna Bulvarı Metro Hattı'nın devamı olan 6 kilometre uzunluğundaki Bosna Bulvarı-Bahçelievler-Kazzım Karabekir raylı sistem hattını bakanlık olarak devraldıklarını belirtti. Bunun yanında Cumhurbaşkanı Kararı ile Konya Şehir Hastanesi-Stadyum 2. Etap Tramvay Hattı'nın yapımını da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 13:26 Güncelleme: 06.04.2024 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul ve Konya'ya yeni raylı sistem projeleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Bosna Bulvarı-Bahçelievler-Kazım Karabekir Raylı Sistem Hattı ile Konya Şehir Hastanesi-Stadyum 2. Etap Tramvay Hattı’nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacağını ifade ederek, “Bilindiği gibi İstanbul başta olmak üzere birçok şehrimizi baştan başa modern raylı sistem ağlarıyla donatma çalışmalarına son yıllarda büyük bir hız kazandırdık. Hatta Bakanlığımız tarafından Türkiye genelinde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan toplam kent içi raylı sistem projesi uzunluğu 416 kilometreye ulaştı. Ayrıca İstanbul, Kocaeli ve Bursa’da toplam 60,7 kilometre raylı sistem hattının yapım çalışmalarına da devam ediyoruz. Bu projelerin yapım işinin de bakanlığımız bünyesine geçmesi ile birlikte bu ağımız da genişlemiş oldu” dedi.

        REKLAM

        Bakan Uraloğlu, Marmaray, Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu gibi İstanbul’da 7 adet ayrı metro hattının hizmete aldıklarını ve projelere dur durak demeden devam ettiklerini vurgulayarak, “Amacımız İstanbullu vatandaşlarımıza hizmet etmek. Şu ana kadar İstanbul’da yaptığımız hatların uzunluğu 147,7 kilometreye ulaştı. Bakanlığımız tarafından yapılan metro sistemleri sayesinde İstanbullular trafik çilesinden kurtuluyor. Ancak daha yapılması gereken çok iş var ve İstanbullu vatandaşlarımızı bekletmek gibi bir lüksümüz bulunmuyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı kararı ile Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı- Metro Hattı’nın devamı olan Bosna Bulvarı-Bahçelievler-Kazım Karabekir Raylı Sistem Hattı’nın yapım işleri Bakanlığımıza devredildi” diye konuştu.

        -Yatırım Programına Alınacak

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yapımı bakanlık tatafından gerçekleştirilen “Altunizade-Çamlıca Camii Bosna Bulvarı- Metro Hattı”nın İstanbul’un yoğun yerleşim yerleri olan Kazımkarabekir ve Bahçelievler semtlerine uzatılmasını kapsayan proje olduğunu açıkladı. 6 kilometre uzunluğunda 4 istasyondan oluşan hattın 80 kilometre hıza uygun şekilde tasarlanacağını bildiren Uraloğlu, “Tamamlandığında bu hattımız Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu ile Kazımkarabekir İstasyonunda entegre olacak. Proje için Etüt-Fizibilite güncelleme çalışmalarını tamamlamamızın ardından hızla yatırım programına teklif ederek yapımına başlayacağız. Bu projeyi de hızla İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine kazandıracağız” dedi.

        REKLAM

        Bakan Uraloğlu, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan Konya stadyum- şehir hastanesi 1. Etap tramvay hattı ile birlikte Barış Caddesi Tramvay Hattı’nın da belediye tarafından yapıldığını hatırlattı. Söz konusu hatların entegrasyonunu sağlayacak olan Konya Şehir Hastanesi-Stadyum 2. Etap Tramvay Hattı’nın ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildiğini bildiren Bakan Uraloğlu, “Her zaman söylüyoruz, biz vatandaşlarımız için hizmet siyaseti yapıyoruz, şantiyelerden çıkmıyoruz. Tek amacımız var; vatandaşımızın ayağına taş değmesin. Bu nedenle Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı tramvay hatlarının entegrasyonunu sağlayacak bu hattı da Bakanlığımız yapacak ve Konyalı hemşerilerimizin hizmetine sunacak” dedi.

        10 İSTASYONDAN OLUŞACAK

        Bakan Uraloğlu, 10 kilometre uzunluğundaki Konya Şehir Hastanesi-Stadyum 2. Etap Tramvay Hattı projesinin Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından da hazırlandığını belirterek, bu sayede Bakanlık yatırım programına alınması için gerekli çalışmaları hızla başlatabildiklerini söyledi. Hattın yatırım programına alınmasından sonra öncelikli olarak ihalesinin hemen yapılacağını bildiren Bakan Uraloğlu, “Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Tramvay Hattı’nın devamı olacak Konya Şehir Hastanesi-Stadyum 2. Etap Tramvay Hattı’nı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak tamamlamayı planlıyoruz. 10 istasyondan oluşacak bu 10 kilometrelik hattımızı 80 kilometre hıza uygun inşa edeceğiz. Projemiz yolcu hareketliliğinin yoğunluğunun olduğu Otogar ve Stadyum Bölgelerine de hizmet verecek” diye konuştu.

        Bakan Uraloğlu, raylı sistem projelerinin çevreci, konforlu, güvenli ve hızlı olduğunu vurgulayarak raylı trafik çilesini de kaldıran raylı sistem projelerine devam edeceklerini söyledi. Uraloğlu, “Cumhurbaşkanımız liderliğinde sorumluluk alanımızdaki her sektörde Türkiye Yüzyılı’nı şaha kaldıracak projelere imza attık ve atmaya da devam edeceğiz. Tüm Türkiye’de olduğu gibi şehir içi rayla sistem projelerini de üstlenerek vatandaşlarımızın konfora ve çevreci teknolojileri ulaşmasını sağlayacağız. Bu projelere dur durak demeden devam edeceğiz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        21 yaşındaki Ayşenur'u katletmişti! Mahkeme: Kaza değil müebbet!
        21 yaşındaki Ayşenur'u katletmişti! Mahkeme: Kaza değil müebbet!
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Düğüm yarın çözülecek!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        Evin giriş kapısının önünde merdivenden düşüp öldü!
        Evin giriş kapısının önünde merdivenden düşüp öldü!
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Bu manşeti hak etti
        Bu manşeti hak etti
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!