Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul-Yenikapı'da düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

        İstanbul-Yenikapı'da düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

        Yenikapı Miting alanında Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenen 'Mevlidi Nebi' programı nedeniyle bazı yollar 09.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 22:34 Güncelleme: 04.05.2024 - 22:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da yarın bu yollar kapalı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Yenikapı Miting alanında düzenlenecek olan 'Mevlidi Nebi' programı nedeniyle bazı yollar 09.00'dan etkinlik bitene kadar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "05 Mayıs 2024 pazar günü, Yenikapı miting alanında Peygamber Sevdalıları Platformu organizesinde “Mevlidi Nebi" adı altında yapılması planlanan açık yer toplantısı nedeniyle saat 09:00 itibariyle başlayıp program bitimine kadar trafiğe kapatılacaktır" denildi.

        KAPANAN YOLLAR

        Namık Kemal Caddesi İle Bu Caddeye Çıkan Tüm Cadde Ve Sokaklar, Namık Kemal Varyant, Şehit Vefa Kara Kurdu Üst Geçidi, Yenikapı İdo İskelesi İle Yenikapı Miting, Alanı Arası Yanyol (Yenikapı etkinlik alanı iç yolu), Mahramacı Sokak, İnkılap Caddesi, Küçük Langa Caddesi, Küçük Langa Aralığı Caddesi, Langa Bostanları Sokak, Yenikapı Marmaray’a Çıkan Tüm Cadde Ve Sokaklar

        ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

        Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı, Kennedy Caddesi

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #İstanbul kapalı yollar
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şırnak'ı sel vurdu
        Şırnak'ı sel vurdu
        İsrail muhalefetinden Başbakan Netanyahu'ya suçlama
        İsrail muhalefetinden Başbakan Netanyahu'ya suçlama
        1 Mayıs olaylarında 52 kişiye tutuklama talebi
        1 Mayıs olaylarında 52 kişiye tutuklama talebi
        Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!
        Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!
        ABD'liler, İsrail'e destekte bölünmüş durumda
        ABD'liler, İsrail'e destekte bölünmüş durumda
        Husumetlesine kurşun yağdırdı
        Husumetlesine kurşun yağdırdı
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Karadeniz derbisi Samsunspor'un!
        Karadeniz derbisi Samsunspor'un!
        Nefesleri kestiler
        Nefesleri kestiler
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kim haklı?
        Kim haklı?