İstanbul Avcılar Belediyesi hangi partide? İstanbul Avcılar Belediye başkanı kimdir? İstanbul Avcılar Belediye başkan adayları
İstanbul Avcılar Belediyesi hangi partide? İstanbul Avcılar Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Avcılar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Avcılar Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Avcılar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Avcılar yerel seçim sonuçları..
İstanbul Avcılar BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Avcılar Belediye Başkanlığını 126487 alınan oy ve %52.13 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Turan Hançerli kazanmıştır.
Avcılar Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %52.13
Adalet ve Kalkınma Partisi %45.47
Demokratik Sol Parti %0.80
Saadet Partisi %0.74
Büyük Birlik Partisi %0.38
Demokrat Parti %0.17
Bağımsız Aday %0.15
Vatan Partisi %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi %0.12
Bağımsız %0.06
İstanbul Avcılar BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİABDULLAH KÜÇÜKOĞLU - AK Parti İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı UTKU CANER ÇAYKARA - CHP İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı YÜKSEL TÜMTÜRK - İYİ Parti İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı İSA ALTUN - VATAN İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı ABDULMUTTALİP YÜCEL - BĞMSZ İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı NURHAYAT KESER - TKP İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı ENDER ESİNER - SP İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı NECATİ ÇÖRDÜKÇÜ - SP İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı İSMAİL ASLAN - ABP İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı ALİ FUAT UYANIK - MP İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı İZZETTİN SEVİM - HÜDAPAR İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı YEŞİM DEMİRCAN LAÇIN - AP İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı ERKAN UZUN - DEVA İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı NİHAL YÜZÜAK - DSP İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı TUNCAY URTEKİN - BTP İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı CELALETTİN ÖZCAN - BTP İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı MUSTAFA DEMİRCİ - YENİDEN REFAH İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı UMUT BASMACI - ZP İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı ÇİĞDEM ERİŞ - MEMLEKET İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı ADEM YILMAZ - TİP İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı SERDAL URAL - DP İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı SACİT TÜRKKAN - AB İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı DURMUŞ KAYGUSUZ - HKP İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı MUHAMMED SİNAN BAYKİZ - MİLLİYOL İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı SEMİH ERSÖZ - ZP İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı FATİH KARABALIK - DEVA İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı MEHMET YILMAZ - BBP İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı SADAM ERGÜN - EMEP İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı UĞUR ÇAM - Gelecek Partisi İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı MUSTAFA GÜRAN - ANAP İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı
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