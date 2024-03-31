İstanbul Fatih Belediyesi hangi partide? İstanbul Fatih Belediye başkanı kimdir? İstanbul Fatih Belediye başkan adayları İstanbul Fatih Belediyesi hangi partide? İstanbul Fatih Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Fatih Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Fatih Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Fatih Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Fatih yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:51 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:51 facebook

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