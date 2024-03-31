İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi hangi partide? İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye başkanı kimdir? İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye başkan adayları İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi hangi partide? İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Gaziosmanpaşa yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:52 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:52 facebook

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