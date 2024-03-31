İstanbul Kartal Belediyesi hangi partide? İstanbul Kartal Belediye başkanı kimdir? İstanbul Kartal Belediye başkan adayları İstanbul Kartal Belediyesi hangi partide? İstanbul Kartal Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Kartal Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Kartal Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Kartal Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Kartal yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:43 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:43 facebook

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