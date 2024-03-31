İstanbul Sultanbeyli Belediyesi hangi partide? İstanbul Sultanbeyli Belediye başkanı kimdir? İstanbul Sultanbeyli Belediye başkan adayları İstanbul Sultanbeyli Belediyesi hangi partide? İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Sultanbeyli Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Sultanbeyli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Sultanbeyli yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:40 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:40 facebook

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