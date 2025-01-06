İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den hava durumu raporu

İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI?

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel’e göre Muğla, Aydın, İzmir güneyi taraflarında bu akşam azda olsa yağmur olabilir. Akşam saatlerinde doğu sınırı Kars, Iğdır, Artvin, Ardahan arasında çok yoğun olmayan kar yağışı bekleniyor. Bu hafta içinde hissedilir şekilde sıcaklık artabilir. İstanbul’a kar yağışı şu an için beklenmiyor.

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Doğu kesimler çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Rize yağmurlu, Artvin ve Van karla karışık yağmur ve kar yağışlı, iç ve batı bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.