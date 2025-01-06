İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu raporu paylaşıldı. İstanbul hava durumu bugün 14°C az bulutlu ve açık. Batı bölgelerimizin bazılarında yağış hakim olurken doğu illerimizde kar yağışı hakim. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji Genle Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumuna ilişkin haritayı paylaştı. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İstanbul’da kar yağışını heyecanla bekleyenler güncel hava durumunu takip ediyor. Peki İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?
İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI?
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel’e göre Muğla, Aydın, İzmir güneyi taraflarında bu akşam azda olsa yağmur olabilir. Akşam saatlerinde doğu sınırı Kars, Iğdır, Artvin, Ardahan arasında çok yoğun olmayan kar yağışı bekleniyor. Bu hafta içinde hissedilir şekilde sıcaklık artabilir. İstanbul’a kar yağışı şu an için beklenmiyor.
BUGÜN HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Doğu kesimler çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Rize yağmurlu, Artvin ve Van karla karışık yağmur ve kar yağışlı, iç ve batı bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İSTANBUL °C, 14°C
Az bulutlu ve açık