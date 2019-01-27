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Fatih’te narkotimler, uyuşturucu madde ticareti suçundan bir süre önce cezaevinden çıkan torbacının evine nefes kesen bir operasyon düzenledi. Koçbaşıyla kapısını kırdıkları eve giren polis, şahsı ve sevgilisini etkisiz hale getirdikten sonra yaptığı aramalarda kanepenin özel bölmesinde satışa hazır yaklaşık 3 kilogram kokain maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan torbacı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA'da yer alan habere göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, “uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini yapmak” suçundan cezaevine giren ve bir süre önce denetimli serbestlik yasasından yaralanan torbacı Metin E.’nin yine uyuşturucu madde satışı yaptığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren narkotimler geçtiğimiz ay şahsın Fatih’teki evine baskın yaptı ancak Metin E. pencereden atlayarak kaçtı. Narkotimler bunun üzerine şahsı fiziki ve teknik takibe alarak çalışmalara başladı. Çalışmalar kapsamında narkotik polisi, torbacı şahsın evde olduğunu tespit etmesi üzerine geçtiğimiz perşembe günü saat 10.00 sıralarında Zeyrek Mahallesi Zeyrek Caddesi üzerindeki binaya geldi.
3 KİLOGRAM KOKAİN ÇIKTI
Şahsın bir kez daha kaçma ihtimaline karşı polisin bina çevresinde geniş güvenlik önlemi almasının ardından narkotimler, dairenin kapısını koçbaşıyla kırdı. Metin E.'yi ve sevgilisini etkisiz hale getiren narkotik polisi evde arama yapmaya başladı. Öncelikle şahsa uyuşturucu maddelerin nerede olduğunu soran polis, “evde yok” cevabını alması üzerine didik didik arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda odadaki koltuğun kenarında bir miktar “skunk” diye tabir edilen ot esrar maddesi bulundu. Aramaları daha da derinleştiren narkotimler, salondaki kanepelerin içerisine baktı. İncelemelerde kanepenin altındaki özel bölmeye gizlenmiş satış hazır 3 kilogram kokain maddesi ele geçirildi. Ayrıca, şahsın ceketinden uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 3 bin 370 lira para bulundu.
ÖNCE REDDETTİ SONRA KABUL ETTİ
Öte yandan, operasyon kapsamında ele geçirilen kokain maddelerini gören torbacı Metin E., önce kendisine ait olmadığını söyledi ancak kokainlerin çıkmaya devam etmesi üzerine torbacı şahıs da maddelerin kendine ait olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. Aramaların ardından ters kelepçelenen Metin E. ve sevgilisi polis aracına bindirilerek şubeye götürüldü. Burada ifadeleri alınarak sorgulanan ve işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Metin E., çıkartıldığı mahkemece “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sevgilisi Meral D. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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