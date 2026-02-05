İstanbul’da sahnelenecek

Cirque du Soleil’in bugüne kadar sahnelediği en büyük ve en çarpıcı yapımlardan biri olan OVO, İstanbul’da izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü topluluk, 21 – 24 Mayıs 2026 arasında Ülker Arena’da toplam; 8 gösteri sunacak.

Her gösterisinde izleyenlere bambaşka dünyaların kapısını aralayan Cirque du Soleil, bu kez OVO ile bizi doğanın, böceklerin renkli ekosistemiyle bir araya getirecek.

Portekizce'de yumurta anlamına gelen OVO, enerjisi ve temposu yüksek bir gösteri olarak doğanın gücünü; hareket, renk ve akrobasiyle sahneye taşıyor. Böceklerin büyülü dünyası, Cirque du Soleil’in kendine özgü anlatımıyla izleyiciyi sarmalayan bir evrene dönüştürecek.

REKLAM

OVO’nun çarpıcı kostümleri, tasarımcı Liz Vandal tarafından yaratıldı. Vandal, doğadan ve böceklerin dünyasından ilham alırken, Pierre Cardin gibi ünlü tasarımcıların grafik çizgileri ve geometrik formlarını da tasarımlarına yansıttı. Hareket özgürlüğü sağlayan Lycra kumaşlar, üzerine basılan desenlerle görsel şölene katkı sağlıyor. Kostümlerde sıkça kullanılan plise tekniği ise Japon moda tasarımcısı Issey Miyake tarafından geliştirilen tekniğin sahneye uyarlanmasıyla ortaya çıktı.