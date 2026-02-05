İstanbul’da sahnelenecek
Cirque du Soleil'in en büyük ve en çarpıcı gösterisi OVO, İstanbul'da sahnelenecek
Cirque du Soleil’in bugüne kadar sahnelediği en büyük ve en çarpıcı yapımlardan biri olan OVO, İstanbul’da izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü topluluk, 21 – 24 Mayıs 2026 arasında Ülker Arena’da toplam; 8 gösteri sunacak.
Her gösterisinde izleyenlere bambaşka dünyaların kapısını aralayan Cirque du Soleil, bu kez OVO ile bizi doğanın, böceklerin renkli ekosistemiyle bir araya getirecek.
Portekizce'de yumurta anlamına gelen OVO, enerjisi ve temposu yüksek bir gösteri olarak doğanın gücünü; hareket, renk ve akrobasiyle sahneye taşıyor. Böceklerin büyülü dünyası, Cirque du Soleil’in kendine özgü anlatımıyla izleyiciyi sarmalayan bir evrene dönüştürecek.
OVO’nun çarpıcı kostümleri, tasarımcı Liz Vandal tarafından yaratıldı. Vandal, doğadan ve böceklerin dünyasından ilham alırken, Pierre Cardin gibi ünlü tasarımcıların grafik çizgileri ve geometrik formlarını da tasarımlarına yansıttı. Hareket özgürlüğü sağlayan Lycra kumaşlar, üzerine basılan desenlerle görsel şölene katkı sağlıyor. Kostümlerde sıkça kullanılan plise tekniği ise Japon moda tasarımcısı Issey Miyake tarafından geliştirilen tekniğin sahneye uyarlanmasıyla ortaya çıktı.
OVO’nun müzikleri ise Berna Ceppas tarafından tasarlanırken, gösterinin ruhuna uygun olarak son derece ritmik ve enerjik olan müzikler bossa nova, samba, funk ve elektronik öğeleri bir araya getiriyor. Ceppas, bestelerini oluştururken böceklerin seslerinden ilham aldığını belirtiyor.
Sahne tasarımı, böceklerin yaşam alanlarından esinlenilerek Gringo Cardia tarafından gerçekleştirildi. Zaman zaman dev bir ormana, kimi zaman gizemli bir mağaraya dönüşen sahnede, taban dev bir ağaç gövdesini andırıyor. Seyirciler salona girdiklerinde, sahnede yer alan 8,5 metre büyüklüğündeki dev yumurta ile karşılaşıyor. Bu gizemli nesne, OVO dünyasının merkezinde yer alıyor ve gösteri boyunca anlatılan hikâyenin ana eksenini oluşturuyor.