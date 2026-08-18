İSTANBUL’DA ÜNİVERSİTE KAZANANLAR DİKKAT! Kampüs, yurt, ulaşım ve yemekhane rehberi
2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite heyecanı başladı. İstanbul'daki üniversitelere yerleşen öğrenciler şimdi kayıt tarihleri, kampüsler, fakülteler, ulaşım, yurt ve yemekhane seçenekleri ile akademik takvimi araştırıyor. Peki İstanbul'un öne çıkan üniversitelerinde öğrencileri nasıl bir hayat bekliyor? İşte üniversite üniversite kampüsten yurda, ulaşımdan öğrenci yaşamına kadar merak edilenler...
2026 YKS tercih sonuçları 18 Ağustos 2026 Salı günü açıklandı. Tercih sürecini tamamlayan adaylar için şimdi üniversiteye kayıt, barınma ve yeni eğitim dönemine hazırlık süreci başladı. Bir programa yerleşen öğrenciler, kayıt işlemlerinin yanı sıra eğitim görecekleri üniversitenin kampüsünü, fakültesini, ulaşım imkanlarını ve akademik takvimini araştırıyor. Özellikle başka şehirlerden İstanbul’a üniversite eğitimi için gelecek öğrenciler açısından barınma ve günlük yaşam seçenekleri ayrı bir önem taşıyor.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
KAMPÜS
İstanbul Üniversitesi'nin en bilinen yerleşkelerinden biri Beyazıt'ta bulunuyor. Tarihi Yarımada'nın merkezindeki konumu nedeniyle üniversitenin çevresinde yoğun bir öğrenci yaşamı bulunuyor. Ancak öğrencilerin yalnızca üniversitenin genel konumuna değil, yerleştikleri fakültenin hangi yerleşkede bulunduğuna da dikkat etmesi gerekiyor.
FAKÜLTELER
İstanbul Üniversitesi bünyesinde hukuk, iletişim, işletme, iktisat, fen, edebiyat, siyasal bilgiler ve daha birçok alanda eğitim veriliyor. Fakültelerin tamamı aynı kampüste bulunmadığından öğrencilerin kayıt öncesinde kendi bölümünün hangi yerleşkede olduğunu kontrol etmesi önem taşıyor.
ULAŞIM
Beyazıt ve çevresi İstanbul'un toplu taşıma açısından merkezi noktaları arasında yer alıyor. Tramvay, metro, otobüs ve farklı aktarma seçenekleri öğrencilerin kampüse ulaşımında kullanılabiliyor. Ulaşım güzergahı öğrencinin eğitim göreceği fakülteye göre değişebiliyor.
YURT SEÇENEKLERİ
İstanbul Üniversitesi öğrencileri KYK yurtlarının yanı sıra özel öğrenci yurtları ve kiralık ev gibi farklı barınma seçeneklerini değerlendirebiliyor. Yurt veya ev seçiminde kampüse ulaşım süresinin de hesaba katılması gerekiyor.
YEMEKHANE
Üniversitenin farklı birimlerinde öğrencilere yönelik yemekhane hizmetleri bulunuyor. Yemek saatleri, ücretler ve menülere ilişkin güncel bilgiler üniversitenin ilgili birimleri tarafından duyuruluyor.
AKADEMİK TAKVİM
Yeni öğrencilerin kayıt ve ders başlangıç tarihleri için İstanbul Üniversitesi'nin 2026-2027 akademik takvimi ile kendi fakülte ve bölüm duyurularını takip etmesi gerekiyor. Akademik takvimdeki bazı işlemler birimlere göre farklılaşabileceğinden resmi duyuruların kontrol edilmesi önem taşıyor.
ÖĞRENCİ YAŞAMI
İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarihi yarımadanın merkezinde üniversite hayatını sürdürürken kütüphane, öğrenci kulüpleri, spor faaliyetleri ve çeşitli sosyal etkinliklerden yararlanabiliyor.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
KAMPÜS
Marmara Üniversitesi'nin İstanbul'un farklı noktalarında yerleşkeleri bulunuyor. Üniversitenin Anadolu Yakası'ndaki kampüsleri öğrencilerin günlük yaşamında önemli bir yer tutuyor.
FAKÜLTELER
Marmara Üniversitesi'nde eğitim fakültelerden mühendisliğe, iletişimden hukuk ve işletmeye kadar çok sayıda alanda sürdürülüyor. Öğrencilerin yerleştikleri fakültenin hangi kampüste bulunduğunu önceden öğrenmesi gerekiyor.
ULAŞIM
Marmara Üniversitesi'nin farklı yerleşkeleri nedeniyle ulaşım imkanları fakülteye ve kampüse göre değişebiliyor. Metro, metrobüs, otobüs ve vapur gibi toplu taşıma seçenekleri öğrencilerin ulaşımında kullanılabiliyor.
YURT SEÇENEKLERİ
Öğrenciler KYK yurtlarının yanı sıra özel yurt ve kiralık ev seçeneklerini değerlendirebiliyor. İstanbul'da barınma seçeneği belirlenirken eğitim görülecek kampüse ulaşım süresinin özellikle dikkate alınması gerekiyor.
YEMEKHANE
Marmara Üniversitesi'nin kampüslerinde öğrencilere yönelik yemek hizmetleri bulunuyor. Güncel yemek hizmetleri, menü ve ücretlere ilişkin duyurular üniversitenin ilgili birimleri tarafından yapılıyor.
AKADEMİK TAKVİM
Marmara Üniversitesi'nin 2026-2027 eğitim-öğretim yılı akademik takviminde güz dönemi derslerinin 28 Eylül 2026'da başlaması planlanıyor. Öğrencilerin ders kayıtları ve diğer akademik işlemler için üniversitenin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.
ÖĞRENCİ YAŞAMI
Marmara Üniversitesi öğrencileri farklı kampüslerin sunduğu sosyal imkanlardan yararlanabiliyor. Öğrenci kulüpleri, etkinlikler, kütüphaneler ve kampüs içindeki sosyal alanlar üniversite yaşamının önemli parçaları arasında bulunuyor.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KAMPÜS
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Ayazağa Kampüsü, üniversitenin en önemli yerleşkelerinden biri. Sarıyer'de bulunan kampüs geniş bir alana yayılıyor ve çok sayıda bölüm ile fakülteye ev sahipliği yapıyor.
FAKÜLTELER
İTÜ'de mühendislik, mimarlık, işletme, denizcilik, fen-edebiyat ve benzeri alanlarda eğitim veriliyor. Öğrencilerin yerleştiği programın hangi yerleşkede olduğunu önceden kontrol etmesi önem taşıyor.
ULAŞIM
Ayazağa Kampüsü'ne ulaşımda metro başta olmak üzere toplu taşıma seçenekleri kullanılabiliyor. Kampüsün metro bağlantısı, İstanbul'un farklı bölgelerinden gelen öğrenciler açısından önemli bir ulaşım avantajı sağlıyor.
YURT SEÇENEKLERİ
İTÜ öğrencileri için üniversiteye bağlı yurtların yanı sıra KYK ve özel öğrenci yurtları da seçenekler arasında bulunuyor. Kampüsün konumu nedeniyle Sarıyer ve çevresindeki barınma imkanları da değerlendirilebiliyor.
YEMEKHANE
İTÜ kampüslerinde öğrencilere yönelik yemek hizmetleri bulunuyor. Öğrenciler kampüs içerisindeki yemek imkanlarının yanı sıra üniversitenin sosyal alanlarından da yararlanabiliyor.
AKADEMİK TAKVİM
İTÜ'nün 2026-2027 akademik takvimine göre YKS sonucuyla lisans programlarına yerleşen öğrencilerin e-Devlet üzerinden elektronik kayıtları 24-26 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak. Bazı özel programlar için elektronik kayıt tarihleri 24-28 Ağustos 2026 olarak ayrıca belirtiliyor. Öğrencilerin kendi programlarına ilişkin kayıt koşullarını İTÜ'nün resmi duyurularından kontrol etmesi gerekiyor.
ÖĞRENCİ YAŞAMI
İTÜ'de öğrenciler akademik hayatın yanında çok sayıda kulüp, etkinlik, spor ve sosyal faaliyet imkanından yararlanabiliyor. Özellikle Ayazağa Kampüsü, öğrencilerin gün içinde uzun zaman geçirdiği geniş bir kampüs yaşamı sunuyor.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
KAMPÜS
Boğaziçi Üniversitesi denildiğinde özellikle Rumeli Hisarı'ndaki kampüsler öne çıkıyor. Boğaz manzarası ve tarihi kampüs yapısıyla üniversite, İstanbul'daki dikkat çekici kampüslerden birine sahip.
FAKÜLTELER
Boğaziçi Üniversitesi'nde fen ve edebiyat, mühendislik, iktisadi ve idari bilimler, eğitim ve hukuk gibi farklı alanlarda eğitim veriliyor. Öğrencilerin yerleştikleri programın bağlı olduğu fakülte ve kampüsü kontrol etmesi gerekiyor.
ULAŞIM
Üniversitenin Rumeli Hisarı ve Bebek çevresindeki konumu nedeniyle otobüs, metro ve vapur bağlantıları ulaşımda kullanılabiliyor. Kampüse ulaşım seçeneği öğrencinin bulunduğu bölgeye göre değişebiliyor.
YURT SEÇENEKLERİ
Boğaziçi Üniversitesi'nin üniversite bünyesinde öğrenci yurtları bulunuyor. Bunun yanında öğrenciler KYK ve özel yurt seçeneklerini de değerlendirebiliyor. Yeni öğrencilerin yurt başvuru tarihleri ve sonuç duyurularını üniversitenin resmi kanallarından takip etmesi gerekiyor.
YEMEKHANE
Boğaziçi Üniversitesi kampüslerinde öğrencilerin kullanımına sunulan yemek hizmetleri bulunuyor. Yemek hizmetleri ve kampüs olanaklarına ilişkin güncel bilgiler üniversitenin resmi kanallarından duyuruluyor.
AKADEMİK TAKVİM
Boğaziçi Üniversitesi'nin 2026-2027 akademik yılına ilişkin takvim ve duyuruları resmi internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor. Öğrencilerin özellikle kayıt, ders seçimi ve ders başlangıç tarihleri için kendi programlarına yönelik duyuruları kontrol etmesi gerekiyor.
ÖĞRENCİ YAŞAMI
Boğaziçi'nde öğrenci kulüpleri, spor faaliyetleri, kütüphane, sosyal etkinlikler ve kampüs organizasyonları üniversite yaşamının önemli parçaları arasında yer alıyor.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KAMPÜS
Yıldız Teknik Üniversitesi'nin başta Yıldız ve Davutpaşa olmak üzere farklı yerleşkeleri bulunuyor. Üniversitenin Maslak Kampüsü de öğrencilerin eğitim ve akademik faaliyetleri açısından önemli yerleşkeler arasında yer alıyor. Öğrencinin hangi kampüste eğitim göreceği bölüme göre değişebiliyor.
FAKÜLTELER
Üniversitede mühendislik, mimarlık, eğitim, iktisadi ve idari bilimler, sanat ve tasarım gibi farklı alanlarda fakülteler bulunuyor. Bu nedenle öğrencilerin yerleştikleri programın bağlı olduğu fakültenin kampüsünü önceden öğrenmesi önem taşıyor.
ULAŞIM
Yıldız Kampüsü merkezi konumu sayesinde otobüs, vapur ve farklı toplu taşıma bağlantılarıyla ulaşılabilir durumda. Davutpaşa Kampüsü'ne ulaşımda ise metro ve otobüs seçenekleri öne çıkıyor.
YURT SEÇENEKLERİ
YTÜ öğrencileri KYK ve özel öğrenci yurtlarının yanı sıra üniversitenin sunduğu barınma imkanlarını da değerlendirebiliyor. Yurt tercihinde öğrencinin eğitim göreceği kampüsün konumu belirleyici oluyor.
YEMEKHANE
Üniversitenin kampüslerinde öğrencilere yönelik yemekhane hizmetleri bulunuyor. Güncel menü, yemek saatleri ve ücret bilgileri üniversitenin ilgili birimleri tarafından duyuruluyor.
AKADEMİK TAKVİM
Yıldız Teknik Üniversitesi'ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 2026-2027 eğitim-öğretim yılına ilişkin kayıt ve ders başlangıç tarihlerini üniversitenin resmi akademik takviminden takip etmesi gerekiyor. Yeni kayıt işlemlerine ilişkin güncel bilgiler Öğrenci İşleri tarafından duyuruluyor.
ÖĞRENCİ YAŞAMI
YTÜ'de öğrenciler kampüs içindeki kulüpler, sosyal etkinlikler, kütüphane, spor alanları ve farklı öğrenci organizasyonlarından yararlanabiliyor.
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI, ŞİMDİ SIRADA NE VAR?
2026-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar için sınav ve tercih maratonu tamamlandı. Şimdi ise üniversiteye kayıt, barınma ve yeni eğitim dönemine hazırlık süreci başladı.
ÖSYM'nin açıklamasına göre 2026-YKS merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.
İstanbul'da üniversite kazanan öğrencilerin özellikle kayıt tarihlerini kaçırmaması, fakültelerinin bulunduğu kampüsü öğrenmesi, ulaşım güzergahını belirlemesi ve yurt başvurularını takip etmesi gerekiyor.
Üniversitelerin akademik takvimleri, yemekhane ücretleri ve yurt koşulları değişebildiğinden öğrencilerin kayıt sonrasında kendi üniversitelerinin resmi duyurularını düzenli olarak takip etmesi önem taşıyor.