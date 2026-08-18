İSTANBUL’DA ÜNİVERSİTE KAZANANLAR DİKKAT! Kampüs, yurt, ulaşım ve yemekhane rehberi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

KAMPÜS

İstanbul Üniversitesi'nin en bilinen yerleşkelerinden biri Beyazıt'ta bulunuyor. Tarihi Yarımada'nın merkezindeki konumu nedeniyle üniversitenin çevresinde yoğun bir öğrenci yaşamı bulunuyor. Ancak öğrencilerin yalnızca üniversitenin genel konumuna değil, yerleştikleri fakültenin hangi yerleşkede bulunduğuna da dikkat etmesi gerekiyor.

FAKÜLTELER

İstanbul Üniversitesi bünyesinde hukuk, iletişim, işletme, iktisat, fen, edebiyat, siyasal bilgiler ve daha birçok alanda eğitim veriliyor. Fakültelerin tamamı aynı kampüste bulunmadığından öğrencilerin kayıt öncesinde kendi bölümünün hangi yerleşkede olduğunu kontrol etmesi önem taşıyor.