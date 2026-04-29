İstanbul’da yolun karşısına geçen kadın TIR çarpması sonucu hayatını kaybetti
İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan TIR sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
KADINA TIR ÇARPTI
İHA'daki habere göre kaza; saat 16.30 sıralarında İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına seyir halindeki TIR çarptı.
AĞIR YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle TIR'ın altında kalan kadın ağır şekilde yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı.
GÖZALTINA ALINDI
İncelemelerin ardından hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan TIR sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.