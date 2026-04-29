Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul’da yolun karşısına geçen kadın TIR çarpması sonucu hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        İstanbul’da yolun karşısına geçen kadın TIR çarpması sonucu hayatını kaybetti

        İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan TIR sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 09:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolun karşısına geçen kadın öldü
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Esenyurt’ta yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        KADINA TIR ÇARPTI

        İHA'daki habere göre kaza; saat 16.30 sıralarında İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına seyir halindeki TIR çarptı.

        AĞIR YARALANDI

        Çarpmanın etkisiyle TIR'ın altında kalan kadın ağır şekilde yaralandı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

        Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı.

        GÖZALTINA ALINDI

        İncelemelerin ardından hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan TIR sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ben'ce - 26 Nisan 2026 (Ayşe Böhürler & Kadir Kaymakçı & Nuran Yıldız)

        Okullar neden fabrika ayarlarına geri dönüyor? Gırgıriye Müzikali'nde neler yaşandı? Ezber bozan defile... Paris'te bir ilk! Muhafazakar sokak giyimi görücüye çıktı. Yaşlı nüfusa hazır mıyız? Yaşlı bakımında yeni dönem neler vadediyor? Ben'ce Kadir Kaymakçı, Prof. Dr. Nuran Yıldız ve Ayşe Böhürler ...
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Trump: İran konusunda Charles ile aynı fikirdeyiz
        Trump: İran konusunda Charles ile aynı fikirdeyiz
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        WSJ: İran'a kuşatmayı büyütün talimatı
        WSJ: İran'a kuşatmayı büyütün talimatı
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Fenerbahçeli Ederson PFDK'da!
        Fenerbahçeli Ederson PFDK'da!
        Paris'te tarihi gece!
        Paris'te tarihi gece!
        Feci yangın! Baba öldü, oğlu entübe
        Feci yangın! Baba öldü, oğlu entübe
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümümden sonra daha çok kazandı
        Ölümümden sonra daha çok kazandı
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Musk: Hepimizi öldürebilir de!
        Musk: Hepimizi öldürebilir de!
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!