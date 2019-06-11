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İstanbul’dan göç edenler en çok Ege Bölgesi’ni tercih ediyor

RE/MAX Türkiye’nin güncel verilerden hazırladığı çalışmaya göre, İstanbul’dan göç edenlerin sayısında son dönemde belirgin bir artış görülüyor, en çok tercih edilen bölgelerin başında ise Ege geldiği belirtildi

istanbul göç

İstanbul’dan göç edenlerin sayısında son dönemde belirgin bir artış gözlemlenirken, en çok tercih edilen bölgelerin başında Ege dikkat çekiyor İstanbulluların göç ettiği lokasyonların arasında Marmaris, Bodrum ve İzmir Karaburun'un ilk sıralarda yer aldığı belirtildi

EN ÇOK 45-50 YAŞ GRUBU GÖÇ EDİYOR

Şirketin araştırmasına göre, bu bölgelere en çok 45-50 yaş grubu arasındaki kişilerin göç ettiği açıklandı. İstanbulluların, Marmaris'i daha çok tercih ettiği ve genelde merkeze yakın köylerde müstakil, bahçeli evler tercih edildiği belirtildi

RE/MAX Türkiye Bölge Direktörü Murat Goldştayn, “Ege Bölgesi, İstanbulluların en çok tercih ettiği bölgelerin başında geliyor. Son dönemde Marmaris, Bodrum ve İzmir emlak piyasasında ciddi bir hareketlenme var. Son 3 yılda bu lokasyonları tercih edenlerin oranında yaklaşık yüzde 50 oranında bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Büyükşehirlerdeki giderek artan trafik, hava kirliliği ve nüfus artışı insanları böyle bir karar almaya yönlendiriyor. Ege Bölgesi ciddi yatırım fırsatları da sunuyor, bu bölgelerden alınan uygun fiyatlı konutların orta ve uzun vadede yatırımcısına kazandıracağını söyleyebiliriz” dedi

 

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