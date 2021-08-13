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İstanbulKart HES kodu nasıl yüklenir? 2021 İstanbulkart HES kodu tanımlama, eşleştirme ekranı!

Koronavirüs salgını dolayısıyla uygulanan HES kodu uygulaması, tüm illerimizde olduğu gibi İstanbul'da da toplu taşıma araçlarında kullanılmaya devam ediyor. Peki İstanbulKart'a hes kodu nasıl tanımlanıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

İstanbulKart HES kodu nasıl yüklenir? 2021 İstanbulkart HES kodu tanımlama, eşleştirme ekranı!

İstanbul'da toplu taşıma kullanmak isteyen vatandaşlar İstanbulkartlarına HES kodu tanımlamak zorunda. Peki İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? İşte İstanbulkart HES kodu tanımlama işlemi hakkında merak edilen detaylar...

İSTANBULKART HES KODU TANIMLAMA EKRANI

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Eğer HES kodunuz varsa, https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ adresine tıklayarak aşağıdaki bilgileri doldurmanız gerekiyor.

T.C. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında toplu ulaşımda HES kodu paylaşımı talep edilmektedir. İstanbulkart’ınızla HES kodunuzu eşleştirmek için aşağıdaki bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklayınız.

Öncelikle;

Kişisel bilgilerinizi ekrandaki boşluklara doldurunuz ardından İstanbulkart'ınızın üzerinde yazan kart numarasını giriniz.

Son olarak HES kodunu giriniz, belirtilen koşulları onaylamanızın ardından kaydet butonuna basınız.

HES KODU ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-devlet üzerinden HES kodu alma

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

SMS ile HES kodu alma

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

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