Yeni yıla kısa bir süre kala hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de İstanbulkart kişiselleştirme özelliği oldu. Söz konusu duruma ilişkin en çok araştırılan; İstanbulkart kişiselleştirme nedir, nasıl yapılır ve son tarih ne zaman sorularına dair ayrıntıları derledik!