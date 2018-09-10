Star Tv'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin yeni sezonu seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizi kadrosuna yeni katılan oyuncular da mevcut. 3. sezon fragmanının yayınlandı. İstanbullu Gelin 3. sezon ne zaman başlıyor? 3. sezon fragmanı...

İSTANBULLU GELİN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Star Tv'nin sitesinde, dizinin 3. sezonu Eylül'de yayınlanacağı duyuruldu.

İSTANBULLU GELİN SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Takipçileriyle 53. randevusuna çıkan İstanbullu Gelin'in sezon finali bölümünde olaylar şöyle gelişti: Fikret uçağın korgo bölümünde bulunan uyuşturucu nedeniyle tutuklanır. Bu durum Boran Şirketler grubunun hisse kaybetmesine sebep olmaktadır. Faruk detaylı bir araştırma ile komployu yapanı bulmaya çalışmaktadır. Adem ise Fikret’e karşı oynamaya devam etmektedir. Süreyya’nın kanamasının olması ise Boranlar’a bir şok daha yaşatacaktır. Faruk, İpek’in desteği ile komployu yapanın Adem olduğunu öğrenir ve önemli bir karar vererek Adem’in karşısına bir seçimle çıkar.

SÜREYYA VE FARUK’UN KIZINI KİM OYNAYACAK?

İstanbullu Gelin'in 3. sezonunu ile başlamaya hazırlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosuna Ahsen Eroğlu katıldı.

Sezon finalinde Faruk (Özcan Deniz) ve Süreyya (Aslı Enver) her şeye rağmen kızlarını kucaklarına alabilmişlerdi. Dizinin merakla beklenen 3. sezonunda ise Yaz’ı kimin canlandıracağı merak konusu olmuştu.

İstanbullu Gelin’de Yaz karakteri için genç oyuncu Ahsen Eroğlu ile anlaşıldı.

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