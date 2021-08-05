İstanbullu şirketlerden 6.8 milyar dolarlık katkı

AA

İstanbullu şirketlerin dış satımı, temmuzda geçen yılın ayına göre 785 milyon 759 bin dolar artarak 6 milyar 783 milyon 962 bin dolara yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 10,2 artarak 16 milyar 413 milyon 409 bin dolara çıktı.

Türkiye'nin dış satımında temmuz ayında değer bazında en fazla ihracat artışını geçen yılın aynı dönemine göre İstanbullu şirketler gerçekleştirdi.

Geçen yılın temmuz ayında 5 milyar 998 milyon 202 bin dolar olan İstanbullu şirketlerin dış satımı bu yılın aynı döneminde 785 milyon 759 bin dolar artarak 6 milyar 783 milyon 962 bin dolara ulaştı.

İstanbullu şirketler, böylece dünyanın 212 noktasına ürünlerini ulaştırdı.

İstanbul'un Türkiye'nin temmuz ayı ihracatında gerçekleştirdiği toplam ihracattaki pay ise yüzde 41,3 oldu.

Değer bazında ihracat artışında İstanbul'u Kocaeli, Hatay, İzmir ve Çorum takip etti. Temmuz ayında Kocaeli'nin ihracatı 407 milyon 873 bin dolar artarak 1 milyar 347 milyon 855 bin dolara, Hatay'ın ihracatı 90 milyon 997 bin dolar yükselerek 296 milyon 135 bin dolara, İzmir'in ihracatı 68 milyon 806 bin dolar artışla 939 milyon 574 bin dolara, Çorum'un ihracatı 62 milyon 396 bin dolar artarak 80 milyon 521 bin dolara ulaştı.

İller bazında en fazla ihracatı İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa, Gaziantep gerçekleştirdi. Böylece temmuz ayında en fazla ihracatı gerçekleştiren iller değer bazında da en fazla artışı kaydedenler listesindeki ilk 5'te yer alan İstanbul, Kocaeli ve İzmir oldu.

Bu dönemde Bursalı şirketler, 927 milyon 893 bin dolar, Gaziantep'li şirketler de 733 milyon 379 bin dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.

ASLAN PAYI HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYONUN

İstanbullu şirketlerin temmuz ayı ihracatında aslan payını hazır giyim ve konfeksiyon sektörü aldı. Söz konusu sektörde faaliyet gösteren İstanbullu şirketler, geçen ay 1 milyar 149 milyon 296 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Sektör, böylece İstanbul'dan yapılan ihracatta liderliğini korudu.

Bu sektörü, 931 milyon 432 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 889 milyon 84 bin dolarla çelik, 548 milyon 178 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 518 milyon 103 bin dolarla elektrik-elektronik sektörleri izledi.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

İstanbullu şirketler en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı.

İstanbul'dan temmuz ayında Almanya'ya 586 milyon 588 bin dolar tutarında ihracat gerçekleşti.

Almanya'yı 388 milyon 391 bin dolarla Birleşik Krallık, 380 milyon 303 bin dolarla İspanya, 361 milyon 805 bin dolarla ABD, 273 milyon 212 bin dolarla İtalya izledi.

Türkiye'nin dış satımında temmuz ayında değer bazında en fazla ihracat artışı gerçekleştiren iller şöyle:

1 - 31 TEMMUZ İLLER 2020 (BİN DOLAR) 2021 (BİN DOLAR) DEĞİŞİM (BİN DOLAR) İSTANBUL 5.998.202,91 6.783.962,03 785.759,12 KOCAELI 939.981,81 1.347.855,08 407.873,27 HATAY 205.138,05 296.135,48 90.997,43 İZMIR 870.767,90 939.574,28 68.806,39 ÇORUM 18.125,22 80.521,83 62.396,60

Muhabir : Burhan Sansarlıoğlu