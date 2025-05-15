İstanbulspor: 1 - Boluspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'de play-off 1. turunda Boluspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. 2. yarıda Khouma Babacar ve Florent Hasani'nin golleriyle 1-0'dan geri dönen Boluspor, yarı finalde Bandırmaspor'un rakibi oldu. İki takım arasındaki yarı final karşılaşması 19 Mayıs'ta oynanacak.
Trendyol 1. Lig'de play-off 1. turunda İstanbulspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla kazanan Boluspor, yarı finale yükseldi.
İstanbulspor'un tek golünü, 49 dakikada Özcan Şahan kaydetti. Boluspor'a galibiyeti getiren goller ise 57. dakikada Khouma Babacar ve Florent Hasani'den geldi.
Bu sonuçla birlikte adını play-off yarı finaline yazdıran Boluspor, Erzurumspor FK'yi 2-0'la geçen Bandırmaspor ile 19 Mayıs'ta kozlarını paylaşacak.
Finale yükselen takım, 29 Mayıs'ta Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Finalde mutlu sona ulaşan takım ise Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım olacak.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Ergin Gözütok, Özcan Sultanoğlu
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Dk. 78 Krstovski), Okan Erdoğan, Coly, Duhan Aksu (Dk. 86 Yusuf Ali Özer), Vorobjovas, Kubilay Sönmez (Dk. 78 Kerem Şen), Sambissa (Dk. 74 Şeref Özcan), Loshaj, Diarra, Emir Kaan Gültekin
Geosis Boluspor: Çağlar Akbaba, Ali Ülgen, Fethi Özer, Oulare, Enes Alıç (Dk. 90+1 Berk Yıldız), İshak Karaoğul (Dk. 80 Balbudia), Oğuz Kağan Güçtekin, Hasani (Dk. 87 Aleksic), Jefferson (Dk. 46 Lico), Mukairu, Babacar (Dk. 87 Kaan Arslan)
Goller: Dk. 49 Özcan Şahan (Uğur Okulla İstanbulspor), Dk. 57 Babacar, Dk. 70 Hasani (Geosis Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Okan Erdoğan, Dk. 50 Özcan Şahan (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. 66 İshak Karaoğul, Dk. 70 Oulare, Dk. 90 Enes Alıç (Geosis Boluspor)