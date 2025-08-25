İstanbulspor: 1 - Manisa FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında İstanbulspor ile Manisa FK, 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte İstanbulspor haftayı 3, Manisa FK ise 4 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında İstanbulspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Ev sahibini öne geçiren golü 16'da Yusuf Ali Özer atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 45. dakikada Muhammet Kirpit kaydetti.
Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 3'e, Manisa FK ise 4'e çıkardı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbulspor, Hatayspor'a konuk olacak. Manisa FK, evinde Iğdır FK'yı ağırlayacak.