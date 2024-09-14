İstanbulspor: 3 - Ümraniyespor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında İstanbulspor, evinde Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti. Emir Kaan Gültekin, Okan Erdoğan ve Gaoussou Kyassou Diarra'nın golleriyle galip gelen İstanbulspor, puanını 12'ye yükseldi ve maç fazlasıyla lider oldu. Ümraniyespor ise 7 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında İstanbulspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla İstanbulspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 4'te Emir Kaan Gültekin, 69'da Okan Erdoğan ve 84. dakikada Gaoussou Kyassou Diarra attı.
Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 12'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ümraniyespor ise 7 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbulspor, evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor, Adanaspor'u konuk edecek.