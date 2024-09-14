İstanbulspor: 3 - Ümraniyespor: 0 | MAÇ SONUCU Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında İstanbulspor, evinde Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti. Emir Kaan Gültekin, Okan Erdoğan ve Gaoussou Kyassou Diarra'nın golleriyle galip gelen İstanbulspor, puanını 12'ye yükseldi ve maç fazlasıyla lider oldu. Ümraniyespor ise 7 puanda kaldı.

Habertürk Giriş: 14.09.2024 - 20:56 Güncelleme: 14.09.2024 - 20:56 facebook

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