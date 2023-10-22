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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İstanbulspor İstanbulspor-Ankaragücü: 2-1 (MAÇ SONUCU) - İstanbulspor Haberleri

        İstanbulspor-Ankaragücü: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Süper Lig'in 9. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayan İstanbulspor, rakibini 2-1 mağlup edip bu sezonki işk galibiyetini aldı. Yeni hocası Hakan Yakın'la çıktığı ilk maçı kazanan sarı-siyahlılara üç puanı getiren golleri Traore ve Emir Kaan kaydetti.

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        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 18:00 Güncelleme: 22.10.2023 - 18:25
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        İstanbulspor galibiyetle tanıştı!
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        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor ile Ankaragücü kozlarını paylaştı. Esenyrut Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi İstanbulspor 2-1'lik skorla kazandı.

        Bu sezon ilk galibiyetini alan sarı-siyahlılar, aynı zamanda yeni teknik direktörü Hakan Yakın yönetiminde çıktığı ilk maçı da kazanmayı başardı.

        İstanbulspor'a üç puanı getiren golleri 12'de Djakaridja Traore ile 62'de Emir Kaan Gültekin kaydetti.

        Ankaragücü'nün tek golü 24. dakikada Tolga Ciğerci'den (pen.) geldi.

        İstanbulspor bu sonuçla puanını 5'e çıkarırken, Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.

        STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

        HAKEMLER: Yiğit Arslan, İlker Takpak, Murat Şener

        İSTANBULSPOR: Jensen - Duhaney, Okan Erdoğan, Coly, Ali Yaşar (Dk. 90+3 Vefa Temel), Loshaj, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas (Dk. 46 Rroca), Ndao (Dk. 82 Mamadou), Traore (Dk. 46 Emir Kaan Gültekin), Jackson (Dk. 82 Mehmet Yeşil)

        MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Güngördü - Hayrullah Bilazer, Mert Çetin (Dk. 74 Atakan Çankaya), Radakovic, Hanousek, Efkan Bekiroğlu (Dk. 72 Dokanovic), Tolga Ciğerci, Cephas (Dk. 72 Sowe), Morutan, Rodrigues (Dk. 83 Pedrinho), Bajic (Dk. 83 Macheda)

        GOLLER: Dk. 12 Traore, Dk. 62 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor) - Dk. 24 (P) Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü)

        SARI KARTLAR: Morutan, Emre Belözoğlu (Teknik direktör), Hayrullah Bilazer, Radakovic (MKE Ankaragücü)

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