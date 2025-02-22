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        Haberler Spor Futbol 1. Lig İstanbulspor - Fatih Karagümrük: 2-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        İstanbulspor - Fatih Karagümrük: 2-0 (MAÇ SONUCU)

        İstanbulspor, Trendyol 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 21:04 Güncelleme: 22.02.2025 - 21:04
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        İstanbulspor, Karagümrük'ü devirdi!
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        Trendyol 1’inci Lig'in 26’ncı haftasında İstanbulspor, sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda saat 19.00’da başlayan karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çaldı. Mehmet Türkmen’in yardımcılıklarını ise Uğur Sarı ile Oğuz Kağan Çalışır üstlendi. Çekişmeli geçen karşılaşmayı ev sahibi İstanbulspor 2-0 kazandı.

        İstanbulspor’a galibiyeti getiren golleri 49’uncu dakikada Yunus Bahadır ve 83’üncü dakikada Florian Loshaj kaydetti. Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 39 yaptı. Fatih Karagümrük ise 46 puanda kaldı.

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