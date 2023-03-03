Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren İstanbulspor ile Galatasaray, hazırlık maçında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Gelirinin Omuz Omuza kampanyası ile depremzede vatandaşlarımıza aktarılacağı hazırlık maçına ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...