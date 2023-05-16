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İstanbulspor-Galatasaray maçı CANLI YAYIN

İstanbulspor-Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Süper Lig lideri Galatasaray, 34. hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren İstanbulspor'a konuk oluyor. Şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşamak istemeyen Galatasaray haftaya 73 puanla girerken, İstanbulspor'un ise 35 puanı bulunuyor. İstanbulspor Galatasaray maçına dair tüm detaylar haberimizde...

İstanbulspor-Galatasaray maçı CANLI YAYIN
HABERTURK.COM / Ajanslar

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Duhan, Ba, Onur, Muhammer, Rroca, Ethemi, Eze

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

Ligde sarı-kırmızılılar 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 73 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-siyahlılar ise 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyetle topladığı 35 puanla haftaya 14. sırada girdi.

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46. RANDEVU

İstanbulspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 45 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 30 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 5 kez rakibini mağlup etti. 10 mücadele de berabere sona erdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1’lik skorla kazandı. Galatasaray ile İstanbulspor, bu sezon ayrıca iki hazırlık maçında karşılaştı ve sarı-kırmızılılar, 2-1 ve 6-0’lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.

G.SARAY'IN DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 15 maç oynadı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan topladı. Aslan geride kalan 15 mücadelede 33 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde de 11 gol gördü. Cimbom, dış sahada en son Beşiktaş ile oynadı ve 3-1 yenildi.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 31 karşılaşmada kalesinde 26 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Okan Buruk'un ekibi, 13 maçta da kalesini gole kapadı. Cimbom, ayrıca attığı 69 golle de Fenerbahçe'nin ardından en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Milot Rashica sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta iç sahada oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.

SACHA BOEY CEZALI

Galatasaray'da, İstanbulspor müsabakasında sakat futbolcu bulunmazken, 1 futbolcu ise cezalı. Sarı-kırmızılılarda geçen hafta oynanan Başakşehir mücadelesinde sarı kart gören Fransız futbolcu Sacha Boey, kritik maçta forma giyemiyor.

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