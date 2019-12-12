İstanbul’un geleceği ‘Plastik Avcıları’na emanet

20’nci yılını İstanbul markasına adayan MARKA Konferansı, WWF-Türkiye işbirliği, Yapı Kredi World desteği, Beşiktaş ve Üsküdar Belediyesi katkılarıyla birlikte İstanbul’un plastik atığını azaltmak ve tüketilen plastiği geri dönüşüme kazandırmak için kapsamlı bir projeye liderlik ediyor.

Plastik Avcıları İstanbul Projesi ile başlatılan hareket İstanbul’un geleceği için çözüm üretmeyi hedefliyor. Sürdürülebilir dünya ilkesi ile hareket eden MARKA Konferansı, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da geri dönüşüme önem verdiğini tüm salon ve alanlarda sıfır atık ve geri dönüşüm prensiplerine uygun tasarım ve malzemeler kullanarak gösteriyor. Sıfır atık ve geri dönüşüm hedefini bütüncül bir harekete dönüştüren MARKA Konferansı, haftalar öncesinden tüm sponsorlarına bu ilkelere bağlılık için yazılı bir çağrı yaptı.

Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı, MARKA Konferanslarının kurucusu Ayşegül Yürekli Şengör, “İş dünyasının en güçlü platformlarından biri olan MARKA Konferansı’nın 20’nci yılında çok değerli ve anlamlı bir çıktı yaratma sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum. Bu yüzden, İstanbul markası için kültür sanat, dijital dönüşüm ve plastik atık olmak üzere üç ana tema üstünden çalışmalar başlattık. İstanbul'un gelecekteki en büyük problemlerinden birinin çevre kirliliği olduğunu düşünüyorum. Eğer aciliyetle çözüm üretilmezse, dönüşü olanaksız bir noktaya gidecek. WWF-Türkiye ile MARKA'nın 20’nci yılı için geliştirdiğimiz projeyle, plastik atığı azaltmayı ve ortaya çıkan atığı da geri dönüşüme kazandırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda MARKA Konferansı’nın Gala Gecesi’nde Plastik Avcıları İstanbul Projesi’ne destek sağlamak için bir bağış gecesi düzenliyoruz. Geceden elde edilen davetiye geliri, Plastik Avcıları İstanbul Projesi için WWF-Türkiye’ye bağışlanacak" dedi.

Plastik Avcıları İstanbul Projesi ilk aşamada pilot bölge seçilen İstanbul Boğazı'nın iki yakası Beşiktaş ve Üsküdar’da başlatılacak. Proje ile her iki ilçede de geri dönüşüm atık ünitelerinin erişilir hale getirilmesi, haritalandırılması ve bu haritaların herkese açık hale getirilmesi hedefleniyor. Pilot bölgelerde yer alan orta ve lise seviyesindeki okullarda çocuklara Plastik Avcıları Eğitimi verilecek ve her bir öğrencinin hem okullarında hem de kendi evlerinde bu ilkeleri uygular hale gelmeleri teşvik edilecek. Proje kapsamında ilçelerdeki restoran, otel gibi işletmeler için de çağrı yapılırken, etkili bir sosyal medya iletişim kampanyası da yürütülecek.

PROJE SONUÇLARI MARKA 2020'DE AÇIKLANACAK

Projenin duyurusuyla birlikte MARKA Konferansı Plastik Avcıları İstanbul Projesi’nin sonuçlarını bir sonraki MARKA Konferansı’nda Aralık 2020’de paylaşma taahhüdü verdi. Bu anlamlı projenin tanıtımı için 2 farklı kısa film hazırlandı. Tanıtım filmlerinde, plastik tüketiminin ve bu plastiklerin çevreye verdiği zararın tersine çevrilmemesi halinde 2050 yılında İstanbul Boğazı’ndaki plastik miktarının balık adedini geçebileceği vurgulanıyor. Diğer reklam filminde ise bireysel bilinç seviyesinin yükselmesi adına, kişilerin yapacağı birkaç küçük değişiklikle ‘Plastik Avcısı’ olabileceklerine dikkat çekiliyor.