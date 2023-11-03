İstanbul’un yıllık getirisi en yüksek ilçesi Esenyurt Endeksa, İstanbul'un ilçelerindeki ortalama satış fiyatı ve kira getirisini göz önünde bulundurarak getiri oranlarını hesapladı. İstanbul'un yıllık getirisi en yüksek ilçesi Esenyurt en düşük ilçesi ise Beykoz oldu

Endeksa’nın verilerine göre ekim ayı sonu itibarıyla İstanbul genelinde ortalama konut fiyatı 4 milyon 224 bin 143 TL, ortalama kira ise 17 bin 111 TL. İstanbul genelinde konutların yıllık getirisi ise ortalama yüzde 5,73 oldu. Çalışma ile getiri oranı yüzde 6’dan büyük olan ilçelerin kiraya verme amaçlı yatırım için cazip, yüzde 4’ün altında olan ilçelerin ise cazip olmadığı belirlendi. İstanbul’da konut getirisi en yüksek ilçeler sırasıyla Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Küçükçekmece ve Çekmeköy olurken, getirisi en düşük ilçeler Sarıyer, Şile, Beşiktaş, Bakırköy ve Beykoz.

GETİRİSİ EN YÜKSEK ESENYURT, EN DÜŞÜK BEYKOZ

Endeksa verilerine göre Esenyurt’ta ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 923 bin 790 TL, ortalama konut kirası 11 bin 679 TL, konut getirisi ise yüzde 7,93. Esenyurt’u izleyen Gaziosmanpaşa’da ortalama konut satış fiyatı 2 milyon 873 bin 745 TL, ortalama konut kirası 16 bin 488 TL, konut getirisi yüzde 7,16 seviyesinde. Gaziosmanpaşa’nın ardından gelen Sancaktepe’de ortalama satış fiyatı 2 milyon 934 bin 18 TL, ortalama kira 14 bin 878 TL, konut getirisi ise yüzde 6,94 seviyesinde gerçekleşti.

Getirisi en düşük ilçeye bakıldığında, Beykoz’un yüzde 2,81 ile en düşük getiri oranına sahip olduğu görüldü. Beykoz’da ortalama satış fiyatı 16 milyon 90 bin 655 TL, ortalama konut kirası ise 24 bin 46 TL. Beykoz’un ardından Bakırköy’de ortalama konut satış fiyatı 9 milyon 493 bin 65 TL, ortalama konut kirası 27 bin 715 TL ve konut getirisi yüzde 3,81 seviyesinde gerçekleşti. Beşiktaş’ta ise ortalama konut satış fiyatı 12 milyon 850 bin 515 TL, ortalama konut kirası 38 bin 445 TL ve konut getirisi yüzde 4,01 seviyesinde gerçekleşti.

Verileri değerlendiren Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “İstanbul ve ilçelerini kira getirisi açısından incelediğimizde il ortalamasının yüzde 5,73 olduğunu görüyoruz. Esenyurt, Küçükçekmece gibi il çeperlerindeki ilçeler ya da Gaziosmanpaşa, Sancaktepe gibi yeni gelişmekte olan ilçeler daha fazla getiri sağlarken; Beykoz, Beşiktaş veya Bakırköy gibi gelişmiş ilçelerde konut satış fiyatları çok yüksek olduğu için getiri oranlarının düştüğünü görüyoruz. Endeksa’da en çok kullanılan özelliklerden olan trend üzerine yaptığımız bu geliştirme ile tüm il ve ilçelerdeki gayrimenkullerin yıllık getirisini hesaplamak artık mümkün, özellikle yatırım olarak gayrimenkulü düşünenlerin mutlaka değerlendirmesi gereken bir araç” dedi.

İlçeler Ortalama Satış Fiyatı (TL) Ortalama Kira (TL) Getiri (%) Esenyurt 1.923.790 11.679 7,93 Gaziosmanpaşa 2.873.745 16.488 7,16 Sancaktepe 2.934.018 14.878 6,94 Küçükçekmece 3.121.621 17.655 6,92 Çekmeköy 3.283.560 17.166 6,59 Fatih 2.583.000 13.377 6,58 Pendik 3.241.810 16.201 6,53 Beylikdüzü 3.347.865 18.572 6,51 Sultangazi 2.487.030 12.573 6,37 Güngören 2.801.412 13.863 6,35 Sultanbeyli 2.815.404 13.163 6,23 Kağıthane 3.543.390 17.065 6,12 Eyüpsultan 4.428.648 20.187 6,09 Bayrampaşa 3.298.365 15.110 6,08 Bahçelievler 2.841.195 13.587 6,03 Beyoğlu 4.765.200 21.879 6,02 Tuzla 3.655.850 16.786 6,00 Ümraniye 3.800.680 18.274 5,94 Ataşehir 4.972.370 20.952 5,87 Arnavutköy 2.763.345 11.557 5,86 Esenler 2.779.300 13.199 5,70 Şişli 5.349.893 21.053 5,61 Kartal 4.007.300 18.656 5,59 Silivri 3.534.180 12.940 5,51 Avcılar 3.315.092 14.003 5,49 Başakşehir 5.303.535 21.477 5,49 Maltepe 4.548.420 18.852 5,37 Bağcılar 3.375.680 13.640 5,33 Büyükçekmece 4.797.055 16.262 4,89 Zeytinburnu 4.453.378 15.463 4,65 Üsküdar 6.405.256 19.481 4,42 Kadıköy 9.584.120 31.138 4,22 Sarıyer 15.458.100 43.771 4,08 Şile 9.446.220 20.025 4,05 Beşiktaş 12.850.515 38.445 4,01 Bakırköy 9.493.065 27.715 3,81 Beykoz 16.090.655 24.046 2,81