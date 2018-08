8 | 10

İLERİDE MANGO SATMAYI DÜŞÜNÜYOR!

Futbolculuk kariyerlerinin kısa süreli olduğunu daha önce vurgulayan Badou, futboldan sonra avukatlık ve şarkıcı adaylığı dışında ise iş adamlığına soyunabileceğini de dile getiriyor. İlerleyen yıllarda bir spor kompleksi açmak istediğini söyleyen Badou "İki erkek iki kız kardeşim var. Kız kardeşim sosyoloji eğitimi alıyor. Her gün konuşuyoruz, ona 'Bizim ailenin beyni sensin, bir gün benim için çalışacaksın' diyorum. Mangonun kurutulmasıyla ilgili bir araştırma yapmıştım. Senegal’de her yıl tonlarca mango çöpe gidiyor. Bununla ilgili de bir şeyler yapılabilir. Araştırıyorum şu an." ifadeleriyle gelecekte yapabileceği işin sinyallerini de veriyor.