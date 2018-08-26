İşte 10 maddede Badou Ndiaye'nin bilinmeyen yönleri!
26.08.2018 - 15:24 | Güncelleme:
Galatasaray, yılan hikayesine dönen transferde mutlu sona ulaştı ve Badou Ndiaye'ye yeniden kavuştu! Geçen sezon yaz transfer döneminde Osmanlıspor'dan transfer edilen yıldız futbolcu, devre arası transfer döneminin son gününde Stoke City'nin yolunu düşmüştü. Hukuk okurken profesyonel futbolcu olmak için okulu bırakan Ndiaye'nin kaderi bu kararla şekillendi. Badou Ndiaye'nin hiç bilmediğiniz yönlerini derledik!
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İSMİNİN ANLAMI NE?
Badou Ndiaye'nin asıl adı Papa Alioune Ndiaye. Ndiaye, savaşçı aslan demek. Yıldız futbolcu, Badou'nun anlamsız bir kelime olduğunu belirtiyor. Peki neden bunu kullanıyor? Küçükken annesi ona Badou diye seslendiği için!
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DIAMBARS AKADEMİ'DEN YETİŞTİ!
Badou, ülkesi Senegal'deki Diambars Akademisi'nden yetişti. Badou'nun dışında Idrissa Gueye, Kara Mbodj, Pape Souare gibi futbolcular da bu akademide top koşturdu ve Avrupa'ya buradan adım attı.
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FORVETTE DE OYNADI!
Esas bölgesinin defansif orta saha olduğunu dile getiren Ndiaye, gol atmayı her zaman sevdiğini de vurguluyor. FourFourTwo'ya verdiği röportajda küçükken forvette ve kanatta da oynadığını dile getiren yıldız futbolcu, bir dönem kaleye geçtiğini de açıklamıştı!
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SAHA DIŞINDA DA YETENEKLİ!
Badou Ndiaye, yeşil sahalarda bildiğimiz yeteneklerinin dışında da oldukça kabiliyetli biri. Dans etmeyi çok sevdiğini dile getiren yıldız, şarkı söyleme konusunda da fena sayılmadığını vurguluyor!
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RAP SINGLE'I ÇIKARDI!
Şarkı söyleme hobisini bir adım öteye taşıyan Badou Ndiaye'nin arkadaşlarla kendi arasında yaptığı bir rap single'ı bile var! Yıldız futbolcu bu işi daha da profesyonelleştirmeyi ise gelecek yıllarda düşünebileceğini söylüyor.
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SENEGAL'DEYKEN HUKUK OKUYORDU!
Badou Ndiaye, ülkesi Senegal'de profesyonel futbolcu olmadan önce okuyordu! Badou futbolu bıraktıktan sonra kendisini avukat olarak gördüğünü dile getirirken futbolculuk kariyerinin kısa sürdüğünü, bu yüzden her işe burnunu sokmaya çalıştığını söylüyor. Badou hukuk fakültesini ise futbolla okulu aynı anda yürütemediği için bıraktığını ancak devam ettireceğini dile getiriyor.
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"RAKİBİN KAFASINDAN GEÇENLERİ OKUYABİLİYORUM"
Kendinde en güçlü gördüğü yanının her zaman top kapmak olduğunu vurgulayan Badou, bunun dışında ilginç bir itirafda da bulunuyor. Rakipleriyle ilgili konuşan yıldız futbolcu, "Rakibimin kafasından geçenleri okuyabilme yeteneğim olduğunu da düşünüyorum. Rakibimle ilk defa karşılaşmış olsam, onu tanımasam dahi ne yapacağını, ilk hamlesinin ne olacağını tahmin edebiliyorum." diyor.
Futbolculuk kariyerlerinin kısa süreli olduğunu daha önce vurgulayan Badou, futboldan sonra avukatlık ve şarkıcı adaylığı dışında ise iş adamlığına soyunabileceğini de dile getiriyor. İlerleyen yıllarda bir spor kompleksi açmak istediğini söyleyen Badou "İki erkek iki kız kardeşim var. Kız kardeşim sosyoloji eğitimi alıyor. Her gün konuşuyoruz, ona 'Bizim ailenin beyni sensin, bir gün benim için çalışacaksın' diyorum. Mangonun kurutulmasıyla ilgili bir araştırma yapmıştım. Senegal’de her yıl tonlarca mango çöpe gidiyor. Bununla ilgili de bir şeyler yapılabilir. Araştırıyorum şu an." ifadeleriyle gelecekte yapabileceği işin sinyallerini de veriyor.
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NORVEÇ'TE EN YETENEKLİ GENÇ OYUNCU SEÇİLDİ!
Bodo/Glimt'te oynadığı yıllardan bahsedildiğinde tüylerinin diken diken olduğunu söyleyen Badou, bütün şehrin ona yardımcı olduğunu dile getiriyor. Oradan ayrılacağını duyduğunda herkesin çok üzüldüğünü kaydeden yıldız futbolcu "İlk ve son maçımda gol attım. Taraftarlar adıma beste bile yapmıştı. Onları unutmayacağım ama gelecekte de böyle başarılarımın olacağına eminim." ifadeleriyle Norveç'e de selam yolluyor.
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BAŞARISININ PÜF NOKTASI NE?
Futbolda her şeyin akılda bittiğine dikkat çeken Badou, "Rakiplerimden korkmuyorum. Bazen gözünüzün topun üzerinde olması gerekiyor. Bazı futbolcular topla hareket etmeyi çok sever. Bu tip oyunculara karşı oynadığımda ayaklarına bakmak yerine topa bakıyorum. Topa konsantre olursanız kazanmanız daha kolay oluyor. Topla koşu yapan futbolcuya karşı, ondan daha hızlı olmak gerekiyor. Özellikle ceza sahası içinde yaptığınız savunmayla orta sahada yaptığınız savunma arasında fark var, aynı şekilde davranamazsınız." ifadeleriyle başarısının püf noktasını da paylaşıyor.
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