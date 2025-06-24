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        Haberler Spor Futbol İşte ABB FOMGET’in Devler Ligi'ndeki rakipleri! - Futbol Haberleri

        İşte ABB FOMGET’in Devler Ligi'ndeki rakipleri!

        ABB FOMGET'in Şampiyonlar Ligi elemelerindeki rakipleri belli oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 14:43 Güncelleme: 24.06.2025 - 14:43
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        İşte ABB FOMGET'in Devler Ligi'ndeki rakipleri!
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemelerindeki rakipleri belli oldu.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kurada ABB Fomget, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile eşleşti.

        30 Temmuz'da oynanacak yarı final mücadelesini kazanan taraf, 3 Ağustos'ta İsrail temsilcisi FC Kiryat Gat ile karşı karşıya gelecek.

        Bu karşılaşmanın galibi, 2. eleme turuna yükselecek.

        Kura törenine kulüp adına başkan Yalçın Demirkol katıldı.

        Öte yandan iki maçın da Ankara'da Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacağı bildirildi.

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