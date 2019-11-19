HABERTÜRK, Atatürk Havalimanı’na, belli bölümlerinin yıkımının ardından yapılacak “millet bahçesi”ne ilişkin tasarım çalışmalarının ilk görseline ulaştı. “Millet bahçesi” genel tanımlamasıyla öne çıkan konseptte, geniş bir yeşil alan, futbol sahası, cami ve bazı sosyal tesislerin yer alması öngörülüyor.

Uzun yıllar Türkiye’deki havayolu taşımacılığının kalbi olan Atatürk Havalimanı’nda, taşınma işlemlerinin tamamlanmasının ardından dönüşüm süreci devam ediyor. Havalimanı’nda, kargo bölümün bir kısmı yıkılmaya başlandı.

Kargo binasının çatısı sökülürken, demir iskeleti de parçalara ayrılıyor. Bu bölümde, yıkım işlemlerinin 2 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Daha sonra da bazı bölümlerde yıkım işlemleri devam edecek.

MİLLET BAHÇESİ

Atatürk Havalimanı’na, belli bölümlerinin yıkımının ardından “millet bahçesi” inşa edilecek. Bu konuda tasarım çalışmaları devam ediyor. HABERTÜRK, bölgeye yapılması planlanan “millet bahçesi”nin ilk görseline ulaştı.

Buna göre bölgede, geniş bir yeşil alan oluşturulması hedefleniyor. “Millet bahçesi” genel tanımlamasıyla öne çıkan konseptte cami, futbol sahası ve bazı sosyal tesisler de bulunuyor. Bunun ilk çalışmalar olduğu, kamunun da talebi doğrultusunda bazı değişiklik yapılabileceği belirtiliyor.