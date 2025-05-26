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        Haberler Spor Futbol İşte Avrupa'nın gol kralları! - Futbol Haberleri

        İşte Avrupa'nın gol kralları!

        Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde sezon sona ererken gol kralları da belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 15:06 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:06
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        İşte Avrupa'nın gol kralları!
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        Almanya'da (Bundesliga) Bayern Münih, Fransa'da (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), İngiltere'de (Premier Lig) Liverpool, İspanya'da (LaLiga) Barcelona, İtalya'da (Serie A) da Napoli mutlu sona ulaşırken, liglerin gol krallığı yarışı da sona erdi.

        Avrupa'nın 5 büyük liginde 31 golle en fazla skor üreten oyuncu olan Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe, Avrupa Altın Ayakkabı (European Golden Boot) ödülünün de sahibi oldu.

        ŞAMPİYON BARCELONA, GOL KRALI REAL MADRID'DEN MBAPPE

        İspanya LaLiga'yı şampiyon Barcelona'nın ardından 2. sırada tamamlayan Real Madrid'de 26 yaşındaki Fransız futbolcu Kylian Mbappe, 31 gol ile sezonu gol kralı olarak tamamladı.

        Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla gol atan oyuncu da olan Mbappe, Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü de kazandı.

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        LaLiga şampiyonu Barcelona'da en fazla skor üreten isim olan 36 yaşındaki Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski, 27 gol kaydetti ve gol krallığı yarışını 2. sırada bitirdi.

        PREMIER LIG'DE SALAH GOL KRALI OLDU

        İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool'da forma giyen 32 yaşındaki Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, bu sezon ligde attığı 29 gol ile gol krallığına ulaştı.

        Ligdeki gol krallığı yarışında Newcastle United forması giyen Alexander Isak 23 golle ikinci, Manchester City'den Erling Haaland da 22 gol ile üçüncü sırada yer aldı.

        BUNDESLIGA GOL KRALI KANE

        Almanya Bundesliga'da 2024-2025 sezonu şampiyonu Bayern Münih'te forma giyen 31 yaşındaki İngiliz futbolcu Harry Kane, 26 gol ile sezonu gol kralı olarak tamamladı.

        Sezon ikincisi Bayer Leverkusen'de oynayan 29 yaşındaki Çekyalı golcü Patrik Schick ile sezonu 4. sırada kapatan Borussia Dortmund'da forma giyen 29 yaşındaki Gineli futbolcu Serhou Guirassy ise 21'er golle yarışı ikinci sırada bitirdi.

        SERIE A'DA GOL KRALI RETEGUI

        İtalya Serie A'da Napoli şampiyon olurken, sezonu 3. sırada bitiren Atalanta'da forma giyen 26 yaşındaki İtalyan futbolcu Mateo Retegui, 25 gol ile gol krallığına ulaştı.

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        Şampiyonluğa ulaşan Napoli'de ise en fazla gol atan oyuncu 14 gol ile Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku oldu.

        LIGEU 1'DE KRALLIK PAYLAŞILDI

        Fransa Ligue 1'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu PSG olurken, gol krallığına ise ligi ilk iki sırada bitiren takımın oyuncuları ulaştı.

        Şampiyon PSG'de forma giyen 28 yaşındaki Fransız futbolcu Ousmane Dembele ile ligi ikinci sırada bitiren Olimpik Marsilya'da 23 yaşındaki İngiliz oyuncu Mason Greenwood, 21'er gol ile gol krallığını paylaştı.

        Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde gol kralı olan futbolcular şunlar:

        Gol kralı Takım Lig Gol
        Kylian Mbappe Real Madrid LaLiga 31
        Muhammed Salah Liverpool Premier Lig 29
        Harry Kane Bayern Münih Bundesliga 26
        Mateo Retegui Atalanta Serie A 25
        Ousmane Dembele / Mason Greenwood PSG / Olimpik Marsilya Ligue 1 21
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