İşte 'Barbie Bebek' Margot Robbie

Dünyanın en çok satan oyuncak bebeklerinden 'Barbie'nin sinema filminden ilk kare sinemaseverlerle paylaşıldı. Filmin yapımcısı Warner Bros.'un Twitter hesabından paylaşılan karede filmde Barbie'yi canlandıran Margot Robbie üstü açık pembe bir Chevrolet Corvette görülüyor.



Filmde Barbie'nin sevgilisi Ken'i Ryan Gosling canlandırıyor. Filmin yönetmenliğini ise Lady Bird ve Küçük Kadınlar gibi filmlerle tanınan Greta Gerwig üstleniyor.

Yeterince mükemmel olmadığı için Barbieland'den kovulan bir Barbie bebeğin gerçek dünyadaki maceralarına anlatan film 21 Temmuz 2023'te seyirciyle buluşacak.