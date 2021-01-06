İşte Benim Masalım dizisinin birinci bölümü TV8 ekranlarında yayınlandı. İşte Benim Masalım dizisinin yeni bölümleri Exxen dijital platformunda yayınlanacak. İşte Benim Masalım oyuncu kadrosu: İşte Benim Masalım konusu nedir?
İŞTE BENİM MASALIM OYUNCU KADROSU
Aleyna Tilki
Cemal Can Canseven
Hasan Denizyaran
Merve Sevin
Göksun Büyükkahraman
Ayça Tilki
Zeynep Kankonde
Kamil Güler
Nevra Serezli
Yusuf Ege Gönülal
İŞTE BU BENİM MASALIM DİZİSİ KONUSU
İşte Bu Benim Masalım, hayallerinin peşinden giden genç bir kızın hayatına odaklanıyor. Hayattaki en büyük tutkusu şarkı söylemek olan genç bir kız, sahnede olmaktan çok korksa da hayallerini peşinden koşmaktan vazgeçmez. Sahne korkusunu aşmaya çalışan genç kız, hayallerini gerçekleştirmeyi başarabilecek midir?
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