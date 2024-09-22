İşte Beşiktaş-Eyüpspor maçının VAR hakemi!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Beşiktaş - İkas Eyüpspor maçında VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu. Karşılaşmada asistan video yardımcı hakem (AVAR) olarak ise Hakan Yemişken görev yapacak.

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu.