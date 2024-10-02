İşte Beşiktaş'ta sakatlarda son durum!

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda uzun süreli sakatlık yaşayan Necip Uysal dışında Ajax maçında sakatlanan Musrati forma giyemeyecek.

Sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Musrati, Kayserispor karşısında forma giyememişti.

Libyalı futbolcunun Gaziantep FK ile 6 Ekim Pazar günü oynanacak maça yetiştirilmesi için ise yoğun bir tedavi programı uygulanıyor.

Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı maçta sakatlık yaşayarak kenara gelen Gedson'un ise ciddi bir durumunun olmadığı öğrenildi.