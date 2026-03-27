        İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu final eşleşmeleri! - Futbol Haberleri

        İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu final eşleşmeleri!

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu yarı final maçları sona erdi.İşte play-off turu final eşleşmeleri...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 01:47 Güncelleme:
        İşte play-off turu final eşleşmeleri!

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu yarı final maçları sona erdi.

        Avrupa kıtasından Dünya Kupası'na katılacak son ülkelerin belirleneceği play-off etabında oynanan 8 maçın ardından finale kalan takımlar belli oldu.

        A Milli Futbol Takımı, sahasında Romanya'yı 1-0 yenerek adını finale yazdırdı.

        Kosova ise deplasmanda Slovakya'yı 4-3 mağlup etti ve finalde ay-yıldızlılar ile eşleşti.

        Türkiye ve Kosova'nın yanı sıra İtalya, İsveç, Polonya, Danimarka, Bosna Hersek ve Çekya finale yükseldi.

        Play-off yarı finallerinde alınan sonuçlar şöyle:

        Türkiye-Romanya: 1-0

        Slovakya-Kosova: 3-4

        İtalya-Kuzey İrlanda: 2-0

        Galler-Bosna Hersek: 1-1 (Penaltılarla 2-4)

        Ukrayna-İsveç: 1-3

        Polonya-Arnavutluk: 2-1

        Danimarka-Kuzey Makedonya: 4-0

        Çekya-İrlanda Cumhuriyeti: 2-2 (Penaltılarla 4-3)

        PLAY-OFF TURU FİNAL EŞLEŞMELERİ

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

        Bosna Hersek-İtalya

        İsveç-Polonya

        Kosova-Türkiye

        Çekya-Danimarka

        Play-off etabında final karşılaşmaları, 31 Mart'ta yapılacak. Milliler, final maçını deplasmanda oynayacak. Final maçlarını kazanan 4 ülke, Dünya Kupası bileti alacak.

        ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

